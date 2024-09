Stiže promjena vremena, ali ne na bolje: Meteorolog otkrio što nas sve čeka do kraja tjedna

U srijedu prijepodne vrijeme će biti promjenjivo do pretežno oblačno. Kiša će padati lokalno i prolazno, ali moguća je manje-više u cijeloj Hrvatskoj. Ipak, veća vjerojatnost za nju je na obali, gdje će biti izraženijih i obilnijih pljuskova i grmljavine, pa je na snazi meteoalarm. Moguća je i poneka pijavica. U Baranji pak ujutro može biti kratkotrajne magle.

Vjetar će ujutro na obali biti promjenjiva smjera: puhat će i jugo i lebić, a prolazno će biti i bure. Temperatura će iznositi od 12 do 14 na kopnu te 16 do 20 stupnjeva na Jadranu, najavio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj doći do postupnog razvedravanja i sve više sunčanih razdoblja. Ipak, još uvijek postoji mala mogućnost za kratak, prolazni pljusak, ponajprije na jugu regije i u ranim popodnevnim satima. I dalje će puhati jugozapadni vjetar, većinom slab, a temperatura će rasti do vrijednosti između 22 i 25 Celzijevih stupnjeva.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne će se djelomično razvedravati tako da će biti više sunčanih razdoblja, uz umjerenu naoblaku. I ondje može biti lokalnih, kratkotrajnih pljuskova u popodnevnim satima. Veća vjerojatnost za njih je duž Posavine. Vjetar će biti slab i promjenjiv, uglavnom južnih smjerova, a temperatura će iznositi oko 24 stupnja.

U Istri i Primorju poslijepodne će se postupno razvedravati, uz više sunčanih razdoblja te manje kiše i pljuskova, iako se i dalje oni ne mogu isključiti, osobito oko Rijeke, gdje će biti najoblačnije. Većinom oblačno ostat će i u Lici i Gorskom kotaru, povremeno još uz kiše. Na obali će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, koji će kasno navečer postupno jačati. Maksimalna temperatura u gorju će iznositi između 17 i 20, a na obali od 21 do 23.

Drugi će dio dana i u Dalmaciji biti sunčaniji. Međutim, još uvijek su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, pri čemu je veća vjerojatnost za njih na sjevernom i srednjem dijelu te osobito u unutrašnjosti. Vjetar će mijenjati smjer, no prevladavat će slabo do umjereno jugo koje će i ovdje kasno navečer jačati. Temperatura će iznositi od 23 do 25 stupnjeva.

U četvrtak i petak na kopnu će biti djelomice do pretežno sunčano, pomalo vjetrovito, ali i vrlo toplo. Temperatura će ponovno rasti iznad 25, sve do 28, lokalno i 29 stupnjeva. Mjestimična kiša moguća je u gorskoj Hrvatskoj. Zatim u subotu sljedi jače naoblačenje, posvuda sa češćom i obilnijom kišom, te zahladnjenjem.

Na obali će u četvrtak i petak promjenjivije i vjetrovitije. Iako će i ondje biti sunčanih i suhih razdoblja, ipak će se zadržavati više oblaka nego na kopnu, pa je i nešto veća mogućnost za povremenu kišu, osobito na sjeveru. Puhat će umjereno do jako jugo. Zatim u subotu stiže jače pogoršanje uz kišu, lokalno i obilnije pljuskove. Vjetar će tad okrenuti na tramontanu i buru.

U svakom slučaju, pred nama je više promjenjivih dana bez prave stabilizacije na vidiku, zaključio je Vikić-Topić.

