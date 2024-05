Dok neki roštiljaju, drugi Praznik rada provode na poslu: Upoznajte ljude kojima je ovo obična srijeda

Iako označen crvenom bojom u kalendaru, Praznik rada nije svima bio neradan. Dok su jedni roštiljali, ili jeli grah, drugima je danas bila samo radna srijeda. Među njima je i novinarka Dnevnika Nove TV Lina Dollar koja je pripremila priču o onima kojima je Praznik rada samo jedan u nizu radnih dana.

I taman kad je na pulskoj Portarati završio program proslave praznika rada Zoranu je počela smjena.

"Ja ću neki drugi dan roštiljati. Tu obiđem đardine, Portaratu, pa idem malo do Foruma, pa do rive, jedan đir dobar, da to liči na nešto", ispričao je Zoran Hrvatin, radnik u pulskom komunalnom poduzeću.

Pročitajte i ovo Zatreslo se Novi potres kod Slunja: "Treslo jako i kratko"

Otkrio je i do kad će ostati na poslu.

"Do devet, a dobro šta, netko mora i raditi", kazao je Zoran.

Taj netko je i Rešid Kolić.

"Danas mi je jutarnja smjena, kolege su popodne, tako da nema veze", rekao je i dodao da nije bilo borbe oko rasporeda smjena.

Koliko je kava skuhao danas, ni sam ne zna. Ali, koliko je praznika rada bio slobodan, jako dobro zna. Jer, može ih, kaže, lako nabrojati na prste jedne ruke.

"Možda jednom, dva puta u svom životu od kada radim ovaj posao, tako da, ne znam što je to! Za ugostiteljstvo prvog maja, Praznik rada ne postoji, tako da i sami znate, to su uslužne djelatnosti i radimo", istaknuo je konobar Kolić.

Pročitajte i ovo Čudna matematila Dodik zgrozio izjavom: "5 milijardi ljudi neće biti za rezoluciju o genocidu u Srebrenici"

Radno je i u zračnim lukama

Avioni, ali i turisti dolaze i odlaze neovisno što se slavi. Raspored je složen "kako dođe", ili danas, kako ti je grah pao.

"Kod nas praznici ne igraju ulogu, dužni smo pružiti uslugu našim putnicima i danas radimo kao i svaki normalan dan sukladno sad već trenutno ljetnom redu letenja. Već smo navikli na takav režim rada", rekao je Ivica Franković, koordinator prometa.

Pročitajte i ovo Iz minute u minutu Grmoja iznio ponudu DP-u, Tomašević ju glatko srušio. Pojavila se ideja tko bi mogao biti novi ministar branitelja?

Predaha nema niti u hotelima. Matea je recepcionarka u hotelu i od srednje škole radi ovaj posao. Prvih nekoliko praznika bilo joj je teško ostati na poslu, sad je lakše.

"Mrvicu manje je posla. Ne zvoni toliko telefon, nema toliko mailova to se baš osjeti. Kad je neki praznik moramo se malo unaprijed pripremiti što se tiče narudžbi, ali u svakom slučaju isto nam je i radi se", kazala je Matea Matunić.

Vatrogasci drže sve pod budnim okom

Lina Dollar provjerila je i kakva je situacija kod vatrogasaca, imaju li oni intervencija.

"Za sad ne, po ovom ne", rekli su.

Što bi značilo da su ljudi danas poprilično pažljivi u paljenju vatre za roštilj. Ali, sve je pod budnim okom vatrogasaca.

Pročitajte i ovo SRETAN VAM PRAZNIK RADA Sever objasnio zašto nema radničke povorke: "Ljudi očekuju da taj dio posla odradi netko drugi"

"Na poslu je druga smjena u Puli, 15 ljudi na raspolaganju i ako treba tu smo", istaknuo je Branislav Perković, voditelj smjene u Javne vatrogasne postrojbe Pula.

Kao i ostale žurne službe. Na svom radnom mjestu danas i hitna i policija. Svi sa zajedničkim nazivnikom.

"Imamo problema sa popunjavanjem vatrogastva. Valjda je takva situacija jednostavno biraju lakše poslove, sezonske poslove", zaključio je Perković.

Svi oni koji su danas radili, kaže zakon, moraju biti plaćeni više. Koliko? Primjereno! Koliko god to iznosilo.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.