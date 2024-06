Dignuti NATO-ovi avioni! Moćne borbene letjelice brane zračni prostor nakon najnovijeg poteza Rusije

Nakon što je Rusija je pokrenula zračni napad na Kijev rano u srijedu, avioni NATO saveza dignuti su kako bi zaštitili zračni prostor Poljske, priopćilo je na društvenoj mreži X operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga.

Ruske su snage tijekom noći i jutra pokrenule raketne napade na više ukrajinskih oblasti. U glavnom gradu Kijevu više novinara izvijestilo je da su se oko 4 ujutro čule eksplozije.

Eksplozije su odjeknule i u gradu Odesi oko 5 ujutro. U dvije oblasti u Kijevu došlo je do požara.

Kyiv Independent javlja kako je uništena ruska satelitska komunikacijska stanica u diverzantskom napadu u Moskovskoj oblasti. Uništile su je ukrajinske snage Atesh.

U videu koji su objavili na Telegramu vidi se Ateshov "agent" kako polijeva zapaljivu tekućinu na komunikacijski satelit R-441 Liven. Vidi se kako komunikacijska stanica naknadno gori.

Incident se navodno dogodio u okrugu Klin u Moskovskoj oblasti, otprilike 85 kilometara (više od 50 milja) sjeverozapadno od ruske prijestolnice. Prema Ateshu, komunikacijska stanica dio je 584. gardijske protuzračne raketne pukovnije i služi kao dio sustava protuzračne obrane regije.

Atesh je u svojoj objavi na društvenim mrežama ustvrdio da su "sustavi protuzračne obrane cijele moskovske regije oslabljeni" kao rezultat njihova napada.

Kyiv Independent ne može provjeriti tvrdnje, navode.

🇷🇺⚡️🇺🇦-#UkraineRussiaWar:



Today, Russian forces' main target was Kyiv as Ukrainian Telegram channels reported that the explosions in Kyiv were so strong that glass almost flew out of the window frames.



There were multiple explosion both in sky and ground. #Russia-#Ukraine https://t.co/PgUQYq2XwC pic.twitter.com/bWKVDpUPGT