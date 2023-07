Nedostaje krvi, hitno potrebne četiri krvne grupe: KBC Rijeka uputio apel građanima

Poziv se prvenstveno odnosi na krvne grupe A pozitivna, 0 pozitivna, A negativna i 0 negativna.

U Zavod za transfuziologiju KBC-a Rijeka na darivanje se krvi može doći u srijedu i četvrtak (19. i 20. srpnja) do 19 sati, u petak, 21. srpnja od 8 do 15 sati te u subotu na akciju Luka, koja će se održati u Rijeci, na adresi Riva 1, od 9 do 12 sati.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu na telefon 051 658 352, u Odsjeku darivatelja krvi Gradskog društva Crvenog križa Rijeka na telefon 051 213 873 ili na besplatni telefon za darivatelje krvi 0800 200 221.