Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu uputio je apel građanima zbog smanjenih zaliha da se odazovu na darivanje krvi jer nedostaje negativnih krvnih grupa i krvne grupe 0+.

Krv se može darivati svakim radnim danom od 7:30 do 19 sati i subotom od 7:30 do 15 sati u Petrovoj 3 u Zagrebu, a raspored darivanja i u drugim hrvatskim gradovima možete provjeriti na stranicama Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu (HZTM).

Prije darivanja krvi preporuča se pojesti lagani obrok i uzeti dovoljno bezalkoholne tekućine.

Potrebno je pripremiti osobnu iskaznicu ili putovnicu i zdravstvenu iskaznicu te ponijeti Iskaznicu darivatelja krvi da bi se moglo upisati darivanje.

Stanje krvnih zaliha 25. 11. 2022. (Foto: HZTM)

''Darivanju krvi može pristupiti svaka osoba dobrog općeg zdravstvenog stanja, u dobi od 18 do 65 godina - do 60 godina ako krv daruje prvi put, tjelesne težine iznad 55 kilograma - sukladno tablici procjene volumena krvi, tjelesne temperature do 37°C uz uvjet zadovoljenja i ostalih kriterija za darivanje krvi, primjenom kojih sprječavamo mogući rizik po zdravlje darivatelja i preveniramo mogući rizik za zdravlje primatelja krvi'', objasnila je ranije za DNEVNIK.hr Irena Jukić iz Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu.

Zalihe krvi u Hrvatskoj su stabilne, zadovoljava princip samodostatnosti. Tijekom jedne godine u Hrvatskoj se prikupi oko 190.000 doza krvi.

U jednom danu HZTM prikupi u prosjeku od 350 do 450 doza pune krvi što zadovoljava potrebe za liječenje bolesnika s područja koja opskrbljuju krvnim pripravcima.

U Hrvatskoj su 84 posto darivatelja muškarci, a 16 posto žene. Muškarci mogu darivati krv svaka tri mjeseca (do sedam dana ranije), a žene svaka četiri mjeseca (do sedam dana ranije).

Samo jedna doza može spasiti čak tri života, a krv nije moguće proizvesti na umjetan način i jedini izvor toga lijeka je čovjek.