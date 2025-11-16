Poziv na vandalizam? Svećeniku smeta ukrašavanje i Orašar: "Simbol je zla, uklonite ga"

Župnik iz Gorskog kotara misli da prije Božića ne treba ukrašavati naselje. Orašar mu je simbol zla. Uvjeren je da su vjernici pozvani na uklanjanje svega onoga što remeti hrvatski i katolički način proslave Božića.

Prenosimo objavu svećenika Josipa Tomića, župnika Župe Brod u cijelosti:

"ŽUPA BROD - JAVNA OSUDA POSTAVLJANJA SADRŽAJA NEPRIMJERENIH HRVATSKOJ KULTURI I POZIV NA UKLANJANJE

Ovožupni ured u Brodu smatra sablažljivim i opasnim za javno ćudoređe postavljanje sadržaja koji ne pripadaju hrvatskoj uljudbi i identitetu i to u vremenu još prije svetog vremena adventa.

Ističemo da hrvatski kulturni krug ne predviđa nikakvo ukrašavanje naselja prije Božića, jer isto onda poništava i ne uklapa se u pokorničko vrijeme iščekivanja Božića.

Ovaj ukras, tzv. orašar ne pripada hrvatskim i katoličkim načinima ukrašavanja javnih prostora za Božićno doba već je dio okultne i trgovačke prakse kojom se s javnih mjesta uklanja Onaj koji je smisao proslave Božića, Isus Krist čije rođenje slavimo.

"Orašar", simbol zla, nema nikakve povezanosti s Božićem.

Tražimo od odgovornih da isti ukras uklone s područja Župe Brod, a u suprotnom pozivamo župljane da ga uklone, bez oštećivanja, kako bi mogao biti predan onima koji su ga postavili.

Vjera traži i javno iskazivanje, a kao vjernici pozvani smo ukloniti sve ono iz javnog prostora što remeti naš hrvatski i katolički način proslave Božića.

Oni koji ovaj ukras smatraju načinom "proslave" Božića, mogu ga slobodno uzeti svojoj kući i u svojoj kući slaviti bilo što, osim Božića, čiji ovaj zli lik nije simbol ni obilježje", piše ovaj svećenik.

Prenosimo i jedan od komentara na objavu svećenika:

"Poziv župnika Josipa Tomića da se s trga ukloni kip orašara jer ga smatra “simbolom zla” zvuči kao ispad potpunog nerazumijevanja i tradicije i zdravog razuma.

Orašar nije nikakva “okultna praksa” nego klasičan božićni motiv diljem Europe, pa i u Hrvatskoj, već desetljećima. U njegovom tumačenju nema teologije – samo nepotrebnog zastrašivanja i pokušaja nametanja osobnog ukusa svima ostalima.

Advent nije vrijeme zabrana ni kulturne policije, nego pripreme i radosti. Ako jedan drveni ukras uspije “ukloniti Krista iz javnog prostora”, onda problem nije u ukrasu nego u vjeronauku.

Javno pozivanje župljana da fizički uklanjaju gradske dekoracije, pa makar “bez oštećivanja”, potpuno je neprikladno i opasno. Vjera se ne brani vandalizmom, niti se identitet gradi prijetnjama.

Orašar nije “zli lik”. Ali širenje moralne panike – to je već nešto drugo. I to, sigurno, nema nikakve veze s Božićem".



