Više od tisuću hektara novoopožarene površine u Hrvatskoj samo u 24 sata. Najviše posla vatrogasci su imali u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Vijest je ovo koju bismo očekivali u ljetnim mjesecima, ali ovoga puta razlog nisu samo sušno razdoblje i vjetar, već i neodgovorno paljenje korova.

Krak požara u Vinjanima Donjim ugase, drugi se upali. I tako od subote.

"Došli smo u tu fazu da smo branili kuće. Onda je došlo dosta kolega sa strane iz cijele Dalmacije. A evo cijelu noć natapamo. Najgora je nenaspavanost, a ovo drugo je sve lako", kazao je imotski vatrogasac.

"Nadam se da neće biti problema, dosta smo ga dobro okružili i evo tu smo tri dana. Samo, nije ovo jedini požar koji nam pravi probleme, imamo svaki dan pet-šest novih požara, preksinoć smo cijelu noć gasili tu na poručju Lokvičića, gusta borova šuma gori", potvrdio je zapovjednik JVP imotskoga Stipe Zec.

Više od četiri stotine vatrogasaca sa sto trideset vozila posla je imalo diljem Hrvatske.

"Problem je sad Svilaja koja je prošla sa Šibenske županije na našu stranu, ali je visoko u brdu nepristupačno. S tim da smo poslali vozila u selo Pribude, ali je to još daleko od sela", zabrinut je Davor Laušić iz JVP-a Split.

Zbog suše u Splitsko-dalmatinskoj županiji na snazi je zabrana paljenja vatre na otvorenom. Odluka je to koja se inače donosi s prvim danom svibnja.

"Kad dnevno imamo više od dvadeset požara koji su u 90 posto slučajeva izmakli kontroli u takozvanim kontroliranom paljenju. Znači nema paljenja nikakvog, paljenje je u ovom periodu dozvoljeno isključivo uz odobrenje nadležne vatrogasne postrojbe, a njega nemaju", ističe zapovjednik Ivan Kovačević.

Zabranu paljenja korova ne shvaćaju ozbiljno

Ali zabranu očito nisu ozbiljno shvatili oni koji pale korov uoči proljetnih radova u polju.

"Znači od ponoći 239 poziva. Prekjučer u toku 24 sata je bilo 517 poziva, to je samo telefon. Plus radio veza, plus ovi drugi telefoni koji ne bilježe", ispričao je Laušić novinaru Dnevnika Nove TV Ivanu Kaštelanu.

Nije bilo jakih bura koje bi prizemljile kanadere i helikoptere, ali ima problema.

"Problem je temperatura, noći su jako hladne. Evo i sinoć u Dalmatinskoj zagori debeli minus, minus pet-šest stupnjeva. I do deset, jedanaest sati ne možete očekivati zračne snage", ustvrdio je Kovačević.

Slični prizori i uzroci od Istre pa sve do zaštićenog područja delte Neretve koje je ponovno bilo u plamenu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr