Kriminalističko istraživanje požara na Zrću u kojem je evakuirano 10.000 ljudi nastavlja se i dalje, javlja policija.

Iz Policijske uprave ličko-senjske priopćeno je da je izvršenim očevidom i do sad prikupljenim saznanjima utvrđeno da je do požara došlo ljudskom radnjom uslijed djelovanja otvorenog plamena ili odbacivanjem opuška.

Požar je buknuo na plaži Caska i proširio se borovom šumom na područje Zrća. Tom je prilikom opožareno 20 hektara šume.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja, a iz policije doznajemo da će protiv nepoznatog počinitelja podnijeti kaznenu prijavu zbog dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Podsjetimo, nakon dramatične noći na Pagu, gdje je gorjela popularna plaža Zrće na kojoj je kada je buknuo požar bilo tisuće ljudi, još se ne zna tko je krivac. No zna se da je uzrok požara ljudski faktor.

Proveden je jedan dio policijskog očevida uz nazočnost vještaka iz Centra za forenzična istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić iz Zagreba. Uz njihovu stručnu pomoć i pomoć očevidaca policija je uspjela locirati mjesto izbijanja požara.

To je mjesto na plaži Caska, udaljena od kluba Kalypso, 700-800 metara zračne linije i požar je buknuo 20-ak metara od mora uz suhozid gdje se nalazi suho grmlje i makija. Nije došlo do prijetnje niti jednom od objekata na plaži Zrće. Najviše su bili ugroženi trafostanica i dalekovod. No, i to je ugroženo.