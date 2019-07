U noći na utorak izbio je požar u borovoj šumi na plaži Zrće u Novalji na Pagu. Vatrogasci i policija evakuirali su desetak tisuća partijanera.

Evakuirano je desetak tisuća ljudi, a gašenje požara još uvijek je u tijeku. Vatrogasci će, kažu, imati još puno posla na terenu i ostaju na Zrću cijeli dan, a najvjerojatnije i cijelu noć.

Hrvoje Ostović, ličko-senjski vatrogasni zapovjednik kazao je da je dojava o požaru stigla u jedan sat u noći na utorak. "Došlo je do požara koji je sam po sebi zahtjevan. Prije svega je zahtjevan zbog toga što se radi o crnogoričnoj šumi koja je relativno neodržavana, a nalazi se u blizini turističke lokacije koja je za partijanere in zbog niza događaja koji se ovdje odvijaju. To je otežavalo posao vatrogascima", kazao je i dodao da nema štete na tehnici niti na ugostiteljskim objektima, a nema ni ozlijeđenih osoba niti ozlijeđenih službenih osoba.

"Vatra je zaustavljena na 300-tinjak metara od ugostiteljskog objekta, a vatrogasci svoj posao rade i dalje. Ono što je najneizvjesnije je bio promjenjiv smjer vjetra. Nismo mogli biti sigurni je li potrebna evakuacija u takvim slučajevima. Ipak, odluka o evakuaciji svih prisutnih pokazala se ispravnom zbog jake bure. Kanaderi su došli u 6 sati i odradili svoj dio posla, ali kanaderi po mraku ne mogu raditi tako da su vatrogasci taj dio vremena bili osuđeni sami na sebe i napravili su vrhunski posao. Klubovi nisu bili ugroženi. Vatrogasci su bili tu, gasili i odradili svoj dio posla", kazao je Ostović.

Kaže da je partijanera bilo posvuda te da ih je bilo i onih koji su tražili neke svoje puteve prema svojim apartmanima. Evakuirano ih je cca 10.000 ljudi. "Kad je požar bio u razbuktaloj fazi, uočili smo veliki broj ljudi koji su bili smješteni u šumi. Policija je tu odradila veliki dio posla i mogu reći da smo u sigurnim uvjetima odradili sav posao i mi i kanaderi. Policija je odradio dio posla. Izvrsna koordinacija s policijom je vatrogascima bila olakotna okolnost za rad", dodao je.

"Požar gasite u šumi, tamo po mraku ništa ne vidite. I onda iz šume izlazi čovjek koji je zalutao. Ne mogu reći da je tamo boravio, ljudi su zalutali, ne govore naš jezik, nisu se snašli u tom trenutku. Nismo vidjeli nikoga tko je ležao na zemlji, tko je imao problema s orijentacijom, kretanjem ili nešto. Ako je toga bilo - niti sam vidio, niti čuo od kolega za to", istaknuo je Ostović i dodao da su ljudi bježali kroz šumu jer nisu znali put i nisu se mogli orijentirati, a sve je bilo puno dima. Navodi da će uzrok požara utvrditi policija nakon gašenja požara.

Željko Prša, zamjenik glavnog ravnatelja policije za poslove kriminaliteta kazao je da nisu istinite tvrdnje koje su se pojavile, a o tome da je požar podmetnut te da će pravi uzrok biti utvrđen očevidom.

"Da li je požar podmetnut ili nije, vidjet će se nakon gašenja požara i obavljanja očevida. Hoće li uvjeti za obavljanje očevida biti već danas - nisam siguran. Vatrogasci će sigurno morati ovdje ostati cijeli dan i noć. Kad se steknu sigurni uvjeti za obavljanje očevida - obavit ćemo ga. Na putu su naši najbolji vještaci iz Centra za kriminalistička vještačenja i istraživanja Ivan Vučetić iz Zagreba i oni će nam u tome pomoći", kazao je Prša.

"Preuranjeno je govoriti o tome koji je uzrok izbijanja ovog požara. Na terenu je bilo tridesetak, četrdesetak policajaca, došli su svi ljudi koje smo mogli skupiti tijekom noći iz PP Novalja i Pag te Zadar i odradili su, zajedno s vatrogascima, vrhunski posao. Jedan dio ljudi koji su se zatekli ovdje je bio dezorijentiran i krenuo je u šumu, bilo ih je i znatiželjnih koji su htjeli vidjeti o čemu se radi - sve smo ih vratili na sigurno. Zadnji su evakuirani iz udaljenog kluba koji nije niti bio ugrožen. Bilo ih je desetak tisuća i nitko nije ozlijeđen. Vatrogascima kapa dolje, odradili su vrhunski posao", kazao je Prša.

Navodi da je najveća opasnost prijetila ukoliko bi vatra došla do trafostanice i dalekovoda. "Onda bi tu vjerojatno nastupila i puno veća materijalna šteta. Srećom su tu kanaderi odradili svoj posao. Sigurno bi došlo i do zastoja u opskrbi strujom", objasnio je. Navodi da će uz pomoć vještaka locirati centar izbijanja požara. "Ukoliko netko ima informaciju i saznanje o tome kada je točno i gdje izbio požar i koji bi mu bio uzrok, neka nam se slobodno javi", kazao je Prša.