Nakon dramatične noći na Pagu, gdje je gorjela popularna plaža Zrće na kojoj je kada je buknuo požar bilo tisuće ljudi, još se ne zna tko je krivac. No zna se da je uzrok požara ljudski faktor.

Otvoreni plamen ili odbačeni opušak! Ljudski faktor, utvrdila je policija, kriv je za dramatičan požar na Zrću. Policija još razgovara s očevicima i češljaju gustu borovu šumu.

O tijeku istrage razgovarali smo sa Željkom Pršom, zamjenikom glavnog ravnatelja policije.

Željko Prša, zamjenik glavnog ravnatelja policije, i Sanja Jurišić (Foto: Dnevnik.hr)

Što ste otkrili do sada?

Proveden je jedan dio policijskog očevida uz nazočnost vještaka iz Centra za forenzična istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić iz Zagreba. Uz njihovu stručnu pomoć i pomoć očevidaca koji su prvi primijetili da je izbio požar, uspjeli smo locirali mjesto izbijanja požara. To je mjesto na plaži Caska, udaljena od kluba Kalypso, 700-800 metara zračne linije i požar je buknuo 20-ak metara od mora uz suhozid gdje se nalazi suho grmlje i majka. Nošen burom došao je borove šume i opožario je još možda, prema procjenama šumarije 20-ak hektara. Nije došlo do prijetnje niti jednom od objekata na plaži Zrće. Najviše su bili ugroženi trafostanica i dalekovod. Da nisu naši kolege vatrogasci s kanaderima dobro odradili svoj posao, došlo bi do poremećaja u opskrbi električnom energijom. Srećom je to na vrijeme sanirano.

Zna li se uzrok požara?

Prema preliminarnom nalazu vještaka uzrok je ili otvoreni plamen ili opušak. Uzrokovan je ljudskom rukom. Je li on namjeran ili nehatna, u tom se pravcu nastavlja naše istraživanje.

Ostavljate mogućnost da je netko podmetnuo požar?

Naravno, postoji i ta mogućnost. Ili je netko namjerno zapalio, ili je netko nenamjerno odbacio opušak koji je mogao desetak minuta tinjati prije nego je buknuo požar, tako da čovjek možda nije ni sam svjestan što je učinio.

Kako se teče istraga?

Nastavit ćemo očevid dok e bude vidjelo i sutra tijekom dana. Kad se steknu uvjeti da se obavi očevid na opožarenom terenu,sve ćemo pregledati, nastavit ćemo svoj dio posla. Obavit ćemo sve razgovore koji imaju bilo kakve saznanja, poglavito koji su se nalazili na plaži Caska. Molimo sve koji imaju bilo kakva saznanja da se slobodno jave policiji da budemo pametniji što se dogodilo.

Utvrdi li se da se radi o piromanu, kolika je kazna?

Predviđena je zatvorska kazna od šest mjeseci do pet godina.

