Vatra guta vinograde i prijeti vilama, vjetar otežava gašenje: "Borit ćemo se i nadam se da ćemo obuzdati požar"

Na otoku Hvaru u poslijepodnevnim je satima buknuo požar. Požar je buknuo zapadno od mjesta Ivan Dolac i širio se prema njemu uz pomoć jakog vjetra.

Najnovije informacije o situaciji na terenu donosi novinarka Dnevnika Nove TV Sofija Preljvukić iz Operativnog vatrogasnog zapovjedništva u Divuljama.

Sofija Preljvukić, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

Vjetar i dalje stvara probleme pri gašenju požara. Na terenu su četiri kanadera koja pokušavaju držati požar pod kontrolom. Vatra je zahvatila dijelove nekih vila, a ima i zagorjelih objekata.

"Trenutno se na terenu nalazi četiri kanadera, 41 vatrogasac i 17 vatrogasnih vozila. Trenutno stanje je dosta dobro s obzirom na to kako je bilo u popodnevnim satima. Par napuštenih objekata je izgorilo, dvije vile su malo zahvaćene, više njihove okućnice, jedan dio vinograda je izgorio", rekao je Goran Kević, zapovjednik Operativnog vatrogasnog zapovjedništva Divulje.

Goran Kević Foto: Dnevnik Nove TV

Iz Operativnog vatrogasnog zapovjedništva u Divuljama očekuju pojačavanje vjetra, a situaciju otežava što će kanaderi letjeti još kratko pa se povući u bazu u Zadru.

"Borit ćemo se i nadam se da ćemo obuzdati požar noćas", zaključio je Kević.