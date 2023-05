Gostujući u ponedjeljak u Dnevniku Nove TV, ministar graditeljstva Branko Bačić obećao je da će država do kraja godine aktivirati gradnju zamjenskih kuća u Zagrebu. Od potresa su prošle tri godine, još nije izgrađena niti jedna.

"Kad je zagrebački potres u pitanju rekao sam do kraja godine sve, ali doslovno sve zamjenske kuće ili će biti dovršene ili će biti u određenoj fazi gradnje", rekao je Branko Bačić, ministar graditeljstva.

Ova vijest digla je na noge ljude u Čučerju koji obnovu još nisu vidjeli.

"Teško se može ostvariti obećanje ministra Bačića. Država bi gradila, a zapravo nije još ni srušila ono što bi trebala graditi. Ovu kuću snimili smo na početku kada se potres dogodio, nju su pregledala čak četiri statičara. Svi su rekli da ovu kuću treba hitno srušiti i da je opasna. Može se vidjeti da se u tri godine nije ništa dogodilo. Ovdje i dalje izgleda kao da je vrijeme stalo, a razgovor se može obaviti samo u podrumu jer je to najsigurniji dio kuće", izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV, Matea Ćorić Brunović.

Bačić o obnovi nakon potresa: "Svi projekti bit će završeni u roku, no imamo velik izazov." Otkrio i što će biti sa zamjenskim kućama u Zagrebu

Građani ne vjeruju u obećanja ministra graditeljstva.

"Ja ne vjerujem. Od kad je njima na proljeće došla voda do grla, nisu napravili ništa, samo je puno riječi. Dakle, ako neko gradi u Čučerju, onda su to ljudi koji su kreditno sposobni i koji su mogli dići krediti i graditi kuću sami. Država ne pomaže apsolutno ništa. Pomaže u Petrinji, ali nama u Zagrebu ništa", rekla je Kruna Zgombić iz Čučerja.

No, ne mogu si svi priuštiti kredit da bi ponovo gradili kuću.

"Nažalost, ni moja kćer ni ja nismo kreditno sposobne. Ja imam jako malu mirovinu, a ona kao vojnikinja isto ima malu plaću, ispod tisuću eura, a samohrana je majka. Mora prehraniti troje djece, platiti stan u najmu u kojem smo sada i sve režije. Obavezno režije plaćamo i u Čučerju", poručila je Zgombić.

Njihova kuća pregledana četiri puta, a odgovor je svaki put isti.

Bačić se hvali: I prije roka potrošili europski novac za obnovu Banovine

"Zadnji put došao je inženjer prije tri mjeseca na proljeće, pregledao ju je i rekao 'to je to' i od tog trenutka mi čekamo. Svi inženjeri koji su došli pregledati su rekli isto – kuća je za rušenje i da tu nema razgovora. Imamo crvenu naljepnicu, što oni čekaju sa Zagrebom? Nije to sad samo tu kod nas u Čučerju, nego i Medvedski breg. Katastrofa", napomenula je Zgombić.

Poruka za ministra graditeljstva je samo jedna.

"Pamet u glavu i neka se konačno okrene nama malim ljudima tu u Zagrebu", zaključila je Zgombić.

Ljudi su ovdje očajni, nisu optimistični, a ministru Bačiću teče vrijeme.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.