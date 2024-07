Zbog školskih praznika u veljači promijenjen je ostatak kalendara: "Ovog je puta puno više pluseva, zadovoljni smo"

Neće ih biti, pa ipak hoće. Drugi dio zimskih praznika stvorio je pravu pomutnju.



"Mislim čemu, ak se jednom donese odluka, svake druge, treće godine budalaštine raditi, ne vidim svrhu", smatra Kristina iz Zagreba.



"Prije su isto bili svakako praznici tako da ovo je čisto okej. Nismo nikad išli na zimovanje pa nećemo ni ove godine", rekal je Tajana.

"Meni je bilo važnije ovo da kasnije počinje škola, mislim da je ovo početak 9. mjeseca bilo prerano. Što se mene tiče, meni ovi u veljači nisu bili toliko važni, važnije mi je ostati duže na moru", podijelila je Irena.

Pročitajte i ovo Voda im ne valja od '79. Desetljećima piju neispravnu vodu, gradonačelnik obećao da će riješiti problem: "Bojleri nam često odlaze, puni su kamenca"

Zbog tog se tjedna u rujnu, htjelo ukinuti praznike u veljači. Nastavnici su se bunili da bi razdoblje od božićnih do uskrsnih praznika učenicima bilo predugo. S time se, nakon javnog savjetovanja, složio i ministar.

"Na javnom savjetovanju došao je određen broj komentara koji su ukazivali na nekakve mogućnosti i naravno s druge pak strane i izraženu želju da se pokuša napraviti što je moguće, a da se ipak oni praznici u veljači ne ukidaju. U tom smislu smo onda presložili ukupni kalendar", objasnio je ministar Fuchs.

Školska godina počet će 9. rujna, kako je već najavio premijer.

Za maturante će završiti 23. svibnja. Novost je pak da će za sve ostale završiti ranije, 13., umjesto 19. lipnja.



I to jer blagdan Svih svetih koji pada na petak ipak neće spajati s četvrtkom. To su trebali biti jesenski praznici. Oni proljetni trebali su trajati od 17. do 27. travnja. Školarci će na praznicima biti kraće, od 17. do 21. travnja.

Pročitajte i ovo "TO ZASLUŽUJE SVAKU OSUDU" Stiže im ogromna povišica! Ovo su nove plaće Plenkovića, Milanovića, Jandrokovića, ministara...

"Skraćivanje uskršnjih praznika, znači od velikog četvrtka do Uskršnjeg ponedjeljka, nije utjecalo na dinamiku rada samih učenika, a niti nastavnika. Kada saberemo minuseve i pluseve, mislim da je puno više pluseva ovog puta i mi smo kao sindikat zadovoljni", ocijenila je Nada Lovrić iz nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama.

Neće biti zadovoljni roditelji koji su mislili da praznika u veljači nema pa su zbog toga otkazali skijanje.

"Mi ćemo sad ako stranke budu htjele ponoviti te iste rezervaciju za veljaču jednostavno nadograditi, odnosno tražiti partnere da nam potvrde. mislim da neće biti nikakvih problema.

Očekujemo da, iako budu praznici u veljači, će ostati velik interes za taj tjedan od 4. do 11. siječnja jer 90% rezervacija za skijanje u cijeloj sezoni je za taj jeftiniji tjedan", rekao je Dalibor Čanaglić.

Taj tjedan jeftiniji je do 30, na nekim skijalištima i do 50 posto. Pa će na kraju oni koji su otkazali skijanje u veljači i rezervirali ga u tom tjednu uštedjeti. A da bi sa sobom vodili djecu, ona će iz škole, morati izostati.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.