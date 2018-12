Brat majke troje djece koju je prije tjedan dana hladnokrvno ubio vlastiti otac, zbog osvete majci, iznio potresne detalje o tome kako se obitelj nosi sa strašnim gubitkom nakon pogreba. Majka djece je trenutno na liječenju zbog prevelikog emotivnog šoka.

Obitelj Begić prije tjedan dana doživjela je neopsivu trageidju. Otac je vlastito troje djece zaklao, nakon čega se i sam objesio. Ahmir, Nejla i Ajlan pokopani su, a majka Lejla od srijede je ponovo na liječenju.

Mersudin Begić, Lejlin brat, odlučio je progovoriti u medijima kako bi, kako kaže, zaustavio ludilo koje se širi na društvenim mrežama i na taj način pokušao pomoći sestri.

Lejla je do jučer boravila u nihovoj obiteljskoj kući u cazinskom naselju Skokovi, a Mersudin kaže da joj je posebno teško kada vidi njegovu djecu. "Imam dvoje djece. Ona (Lejla, op. a.) njih kad vidi, tu je kraj. Dolazi do gubljenja. Teško joj je, razumijem. I meni je najteže kada ih Lejla vidi", ispričao je mlađi Lejlin brat za Dnevni avaz.

Vrijeđaju ga, kaže, lažni komentari o njegovoj sestri na društvenim mrežama. Zbog toga je odlučio izbrisati sve profile.

"Sve su to priče rekla-kazala. Ovaj nešto izmisli, drugi doda, treći... Ode to daleko. Ljudi ne razumiju da će to doći do nas i da pored tragedije koja nas je pogodila moramo još te gadosti slušati i čitati", kaže Mersudin.

Ne može razumijeti kako itko može tražiti racionalno objašnjenje za ono što se dogodilo njegovim nećacima i nećakinji.

"Danas je najlakše napraviti profil i praviti se pametan. Zadirati u nečiji život, miješati se. Svatko može komentirati kako god i što god želi. Sada da ja nešto ganjam pravdu, da idem da tražim tko je i što pisao, nema smisla. Samo sebi stvaram dodatni pritisak na svu bol koja je zadesila našu obitelj", dodaje.

Najvažnije mu je da on i stariji brat Nihad budu snaga njihovoj sestri Lejli, ali i roditeljima koji prolaze kroz pakao.

Mole ljude da ih puste na miru da biju svoje bitke

"Bijemo svoje bitke. Ljudi, pustite nas! Jednostavno, svima nam je teško. I svakoj normalnoj osobi to nije bilo jednostavno ni čitati. I kada očekuješ saosjećanje od društva, neku podršku, ljudi te napadaju. Napadaju moju sestru. Samo ona zna koliko je sve to bolno i kako ovo sve preživjeti. Ja se sada ne mogu zatvoriti kada im trebam svima više nego ikada", objašnjava Mersudin, koji je inače zaposlen u Sarajevu, ali je zbog obiteljske tragedije odlučio do daljnjega biti u Cezinu uz obitelj.

Na pitanja o tome kako mu je sestra odgovara kako joj je trenutno najbitnija podrška. "Jaki smo svi zbog nje. Trudimo se da joj okrenemo priču, da malo skrene misli, iako ni mi nismo svjesni i u šoku smo. Nitko od nas ne vjeruje da se to dogodilo", dodaje Mersudin Begić.

Liječnici Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću preporučili su obitelji da Lejla bude zbrinuta na Odjelu psihijatrije zbog teškog stanja i svakodnevnih emotivnih slomova.

Ljudima koji komentiraju njihovu situaciju na društvenim mrežama poručuje samo jedno - pustite nas na miru!

"Ljudi, ovim putem vas molim da mojoj sestri i našoj obitelji ne dosipate sol na ranu. Ne trebaju nam komentari. Tko je imalo svjestan, tko imalo ima mozga, zna da to što se piše i priča nije u redu. Ovo se moglo bilo kome i bilo gdje dogoditi. Nitko ne zna kakva je čija situacija", poručio je na kraju Mesrudin Begić za Dnevni avaz.