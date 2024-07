Potresne riječi umirovljenika koliko bi mu trebalo za dostojan život: "Ja to ne bum doživil"

Jesti se mora, ali sve se pažljivo mjeri važe i zbraja. Mirovine će se povećavati već za srpanj, ali na njih će umirovljenici još malo morati pričekati.

"Zaostatke dakle za srpanj i kolovoz bit će isplaćeni zajedno sa mirovinom za rujan dakle početkom listopada", rekao je ministar Marin Piletić.

Koliko - još se ne zna.

"Prema mojoj procjeni, usklađivanje mirovina bi trebalo biti oko 7,5 posto", rekao je Željko Šemper, Sindikat umirovljenika

Na male mirovine, malo povećanje daleko je od onoga što bi umirovljenicima olakšalo život. Na upit je li to dovoljno Vlado odgovara: "Ma nema šanse, nije barem meni. Mslim ako mogu sebi dignuti neki 80 posto onda može i nama malo više".

"Nasmijava me to sve skupa. To je malo smiješno. Ništa, to je bez veze, kao da nije ništa, tak' svi misle ne samo ja", rekla je Tanja.

"S obzirom na Vladu koliko su si oni povećali to primanja, ali trebali bi veće mirovine biti", rekao je Mirko.

Na upit kolika bi trebala biti mirovina za neki dostojan život Vlado odgovara: "Pa ne znam, evo jedno što ja znam... 650 eura, da ne pretjeram. A daleko smo još od toga. Nema šanse, ja to ne bum doživil".

Koliko god skromna ova želja bila, za mnoge je nedostižna. Jer prosječna je mirovina ne računamo li one povlaštene tek oko 535 eura.

A za tu prosječnu mirovinu povećanje bi bilo svega 40-ak eura. Pa tako sa svim usklađivanjima, dok se nešto temeljito ne promijeni, umirovljenici ostaju najugroženija skupina u društvu.

"Dakle mi uopće ne možemo govoriti o nekoj cijeni košarice, sve su više u onom načinu života - jesti samo da bi se zasitili, a i to teško, na kvalitetu uopće ne mogu gledati", rekao je Krešimir Sever.

U 2023. godini prema zavodu za statistiku granica siromaštva za jednočlano kućanstvo bila je oko 493 eura na mjesec. Pitali smo ministra zna li koliko umirovljenika živi i s manje od toga.

"Mi pratimo na razini Hrvatske u kontinuitetu dakle stopu siromaštva", rekao je Piletić.

Jasan odgovor, Dnevnik Nove TV nije dobilo. No sindikat je izračunao.

"50 posto umirovljenika je ispod granice siromaštva", rekao je Šemper. Postojećom formulom izračuna, kaže, jaz između plaća i mirovina se samo povećava.

"Prosječna mirovina je 40 posto prosječne plaće. To je katastrofalan omjer. Premijer je obećao da će još 2016. godine da će krenuti prema 60 posto, mi smo sada u goroj poziciji nego 2015. godine", rekao je Šemper.

Oporba bi kažu, drugačije, mirovine ne bi samo usklađivali, nego i povećavali.

"Tražimo da to povečanje se uvede kroz trajni dodatak u prvoj godini već sad 10 posto i kroz naredne 4 godine još svakih 5 posto", rekla je Sanja Radolovićl SDP.

Most pak smatra da bi mirovinski fondovi trebali osigurati više prinose.

"Više treba ići u ulagačkom smjeru povećanje mirovina i da bi država kao takva trebala stati ia kompanija koje prepoznaje da su strateški važne, a kao takve vidimo recimo IT sektor", rekao je Zvonimir Troskot.

Umirovljenici nemaju na raspolaganju mnogo opcija. Štrajkati ne mogu, mogu samo dodatno apelirati.

