VIDEO Raketa iz Libanona pala na nogometno igralište, ubijena djeca: "Prijeđena je crvena linija"

Devetoro ljudi, uključivo djecu, poginulo je u subotu kada je na nogometno igralište u selu na Golanskoj visoravni pala raketa iz Libanona, objavio je izraelski Channel 13.

Osim devet poginulih, mnogi su ranjeni, dodala je televizija.

Ranije je bilo objavljeno da je u napadu 9 teško ranjenih i da se radi o djeci i mladima između 10 i 20 godina.

Pripadnik izraelske hitne službe opisao je veliko razaranje i požar na mjestu događaja, nogometnom igralištu u selu Majdal Shams.

