U razgovoru za Provjereno ova žena ispričala je kako ju je novi partner ubrzo počeo nagovarati na analni seks, na koji nije htjela pristati. Idući put dogodilo se nešto što joj nije bilo ni na kraj pameti, iako je znala za njegove želje...

Večerašnje Provjereno donosi ispovijest žene kojoj je trebalo mnogo hrabrosti da stane pred kameru i ispriča što joj se dogodilo, riskirajući osudu društva. Naime, bila je usamljena, kaže, a tražila je nekoga tko će joj pružiti pažnju i činilo se kako ga je našla.

Sve je prošlo dobro prvi put, ali drugi put rekla mu je ne. U intimnoj ispovijesti pred kamerama Provjerenog kazala je kako mu je jasno rekla da ne želi to što je on naumio, ali on nije prestajao i na kraju – analno ju je silovao.

U početku se sve činilo idilično, prepričala je kako ga je upoznala preko društvenih mreža. Godilo joj je, kaže, da se netko zanima za nju kada je zakoračila u peto desetljeće života.

„Uživala sam s njim razgovarati, znali smo razgovarati po sat vremena, bila bih uvijek sretna kad mi se javio. I onda sam smatrala, došao mi je netko, Bog mi je poslao nekoga, ipak da nisam sama, da me zaštiti, da budem sretna jer dosta sam propatila inače u životu“, rekla je pred kamerama Provjerenog.

Silovana žena pred kamerama Provjerenog ispričala je svoje mučno iskustvo (Foto: Provjereno) - 5

Prepričala je kako su se u početku prepustili strasti, ali kaže kako ju je ubrzo počeo nagovarati na analni seks, na koji nije htjela pristati. Idući put dogodilo se nešto što joj nije bilo ni na kraj pameti, iako je znala za njegove želje. Prepričala je mučnu scenu u kojoj ga je, kaže, molila da joj ne radi ono što je naumio.

„Kada je on završio tu svoju prljavu igru, na to mi je rekao, onako slomljenoj, polomljenoj s bolovima: 'Eto, vidiš da ti nije ništa bilo, taj seks u anus, to nije ništa strašno i to žena svaka može izdržat. Vidiš, izdržala si i ti'“, prepričala je za Provjereno i prisjetila se kako nije mogla doći sebi od šoka.

Nije znala što činiti, ali iduće jutro ipak ga je prijavila. Županijsko državno odvjetništvo utvrdilo je kako postoji opravdana sumnja na počinjenje kaznenog djela silovanja.

Međutim, njegova prošlost daje još strašniju dimenziju cijeloj priči. Riječ je o čovjeku koji je bludničio nad djecom, podvodio svoju jedva punoljetnu suprugu, a njezina maloljetnog brata silovao i zbog toga bio osuđen na sedam godina zatvora.

Pred kraj služenja kazne zatražio je od zatvorskog sustava da ga se kastrira, što mu Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo pravosuđa nisu mogli odobriti i preporučili su mu psihoterapiju.

Cijelu priču novinarke Eme Branice pogledajte večeras u emisiji 'Provjereno' u 23 sata na Novoj TV.