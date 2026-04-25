Potresni slučaj odgojiteljice: "Pomozite! Jedno dijete me pri padu udarilo u trbuh, izgubila sam bebu, pred djecom"

Udruga SIDRO upozorava da trudne odgojiteljice u vrtićima često ne mogu ostvariti zakonsko pravo na dopust, unatoč kampanji Ministarstva demografije koja poručuje da ga treba koristiti.

Naveli su slučajeve u kojima poslodavci odbijaju zahtjeve, vrše pritisak ili prijete radnicama, a u jednom slučaju trudnica je nakon ozljede na radu izgubila trudnoću jer joj dopust nije bio odobren.

Sunčano jutro, telefon Sidra zvoni bez prestanka. S druge strane uplakani ženski glas tiho progovara: ''Oprostite, pomozite mi, ne znam što učiniti…djeca u skupini u igri su se sudarila, jedno dijete u padu me udarilo u trbuh…pola sata kasnije, pred djecom… izgubila sam svoju bebu, spontani pobačaj uslijed udarca...''.

"Moglo se i moralo spriječiti. Da se zaštita na radu provodila ispravno. No trudna odgojiteljica nije imala podršku poslodavca. Odbio je odobriti jedinu zakonom propisanu zaštitu za trudne odgojiteljice u vrtićima – dopust trudne radnice. Je li to bila ozljeda na radu? Je li tko išta poduzeo? Odgojiteljica koja više nije trudna, nema snage propitivati. Uostalom, njene bebe više nema, što je od toga važnije?", navode u Sidru.

Objavili su i ispovijest odgojiteljice jednog velikog gradskog vrtića.

"Kada sam krenula u ostvarivanje svojih prava bila sam zaista uvjerena da će sve teći onako kako treba. Vjerovala sam da će mi institucije u tome pomoći i da će cijeli proces trajati kratko. Onoliko koliko Zakon i propisuje - osam kalendarskih dana. Jer je važno trudnicu što prije maknuti iz rizičnih i štetnih uvjeta na radnom mjestu. Krenula sam hrabro. Prema propisima, prema odredbama, prema uputama. Predala sam, poslala sam, ispunila sam svu papirologiju koju su tražili. Odluka poslodavca bila je negativna, a poruka ravnateljice jasna - "dok sam ja ravnatelj, ova glupost od zakona neće se provesti", stoji u ispovijesti odgojiteljice koja se obratila Udruzi Sidro.

Navodi da su iz udruge pisali vrtiću i nadležnim inspekcijama te da se u slučaj uključila i pravobraniteljica. "Poslodavca nije bilo briga. Ostale su nadležne inspekcije - Državni inspektorat RH i Samostalni sektor prosvjetne inspekcije pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih", stoji u ispovijesti.

Nakon punih 30 dana odgovora i dalje nije bilo, navela je odgojiteljica.

"Nitko nije napisao niti slovo. Nitko nije poduzeo apsolutno ništa iako su papiri bili vrlo jasni, zakoni vrlo striktni. Nitko osim Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, koju očito uvažavaju koliko i mene, trudnu radnicu."

"Sve je vodilo ka tome da ne postoji drugo rješenje osim onoga koje će potvrditi da moj poslodavac nije postupao prema zakonu. No ta potvrda nije dolazila ni s jedne adrese. Ja i dalje nisam odustala, nastavila sam sa svojim molbama. Nastavila sam sa svojim pozivima. Mailovima. Svakoga dana. Ministarstvo, Državni inspektorat, prosvjetna inspekcija, Grad Zagreb, HZJZ, i tako u krug. Svakoga dana."

"Unaprijed sam znala koji ću odgovor dobiti..."

"Moram priznati to je bilo zaista iscrpno, ali sam nastavila. Nakon nekog vremena unaprijed sam znala koji odgovor ću dobiti kada nazovem naše državne institucije. Jedna te ista rečenica " Nismo mi zaduženi, nije u našoj nadležnosti, PROBAJTE nazvati... I tako iz dana u dan, svakim danom sve više brojeva. Sve više mailova. Konstantno prebacivanje odgovornosti sa jedne institucije na drugu. Naposljetku ispada da nitko nije zadužen, nitko nije dužan ništa poduzeti, nitko ne mora donijeti odluku da li se postupalo ili nije prema zakonu. Kazna za takvo nešto iz našeg državnog inspektorata, kažu, NE postoji", navodi odgojiteljica.

Iz Udruge Sidro su, navela je u priopćenju, dostavili na uvid tumačenje Ministarstva demografije i useljeništva, u kojem se navode prekršajne odredbe.

"U Inspektoratu tada kažu – ah, ta udruga Sidro i to Ministarstvo demografije…pišu svakakve gluposti. Što mislite, kako se osjeća žena koja traži zaštitu kada čuje ovakvo što?!? Sada nakon dugih, iscrpnih dva mjeseca pokušavanja, objašnjavanja, molbi, nastojanja ostvarivanja, uvjeravanja... Odustajem. Razočarana u apsolutno cijeli sustav. U potpunoj nevjerici da je nešto takvo uopće i moguće", navela je u ispovijesti.

"Misleći do samoga kraja, nadajući se da valjda postoji barem SAMO jedna osoba koja će obavljati svoj posao kako treba, ali ispostavilo se da ipak ta osoba ne postoji. Ministarstvu demografije predlažem da promjeni slogan. Veliki je propust UZETI DOPUST."

"Ako ipak pokušate uzeti dopust…a imate nadobudnu ravnateljicu vrtića koja je veća od najvećeg državnog tijela, važnija od samog Svemira, i zna više nego ijedan znanstvenik…ili imate osnivača predškolske ustanove koji se ne bi miješao ili još gore, inzistira na pronalaženju načina da se zahtjev trudnice odbije - pripremite se na to da će vam pola trudnoće proći u stresu, neprospavanim noćima, promišljanjima, nastojanjima da objasniš i moliš institucije da naprave svoj posao", navela je.

Uzeti dopust, poručuje, nemoguće je ako poslodavac ne želi da ga trudnica uzme. "Na kraju poslodavac određuje sam sebi što može, što smije, a država na to kaže 'Mi nismo nadležni'".

Prema podacima udruge SIDRO, 10 posto trudnica uopće ne traži zaštitu, više od 30 posto odustaje pod pritiskom, a pravo na dopust ostvaruje tek 67 posto onih koje ga zatraže. Udruga ističe da sustav ne funkcionira ujednačeno te predlaže da država preuzme financiranje dopusta kako bi se osigurala njegova stvarna primjena, uz upozorenje da bez toga zakonske mjere ostaju samo na papiru.