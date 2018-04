Tornjacima i električnom ogradom je država odlučila stati na kraj štetama od vukova koji napadaju stada. Ministarstvo poljoprivrede dat će poticaje seljacima jer im je dosta da svake godine isplaćuju odštete i do 2 milijuna kuna. Za poticaje će se izdvojiti od 400 do čak 150 tisuća eura. Mještanima je drago zbog promjene, no pojedini smatraju da je rješenje problema u istrebljivanju vukova. To se neće dogoditi jer je u Hrvatskoj strogo zaštićena vrsta. Ilegalan odstrel kažnjava se s 40 tisuća kuna.

.