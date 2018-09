Opasni osvježivači zraka opet su se pojavili na osječkom području. Jedanestogodišnji dječak završio je u osječkoj bolnici nakon pušenja, tzv. osvježivača zraka.

Dok struka apelira, osvježivači zraka koji kriju opasne droge i dalje su lako dostupni za kupnju maloljetnicima. Pod sirenama hitne 11-godišnjak dovezen je u osječki KBC. On je trinaesti maloljetnik koji je u kritičnom stanju dovezen u osječku bolnicu ove godine. Korištenje osvježivača može itekako izazvati brojne nuspojave.

"Agresivno ponašanje, osjećaj da ne znaju gdje su, što rade, s kim su, potreba da sebi nešto naprave, košmar, zatekli su ih na ulici pa se pozvala hitna medicinska pomoć, ne znaju s kim su ni što rade", pojašnjava doc. prim. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković iz KBC-a Osijek.

U sebi imaju psihoaktivne tvari, kao primjerice spojeve slične THC-u, kojeg ima u marihuani. Nerijetko tvrdi stručnjak za droge Dubravko Klarić, "na mlade osvježivači djeluju snažnije od nekih droga". "Prodaja takvih kod nas postoji i praktični polulegalno postoji - često nismo uopće sigurni u kemijsku strukturu tih stvari koje se prodaju", dodao je Klarić.

Promijene jedan kemijski element

Problem policiji zadaje što proizvođači osvježivača zraka često promjene jedan kemijski element te tada više nitko ne može biti kažnjen. Građani smatraju kako država treba strože nadzirati smart shopove.

"Prodaja se treba kontrolirati - konzumacija ne dolazi u obzir čak i oni koji prodaju pa budu neki posrednici trebaju odgovarati za to", smatra Filip iz Zagreba. "Sigurno to treba zabraniti. Ja mislim da treba ukoliko je to opasno sigurno treba zabraniti", smatra Zlatka iz Zagreba. "To bi trebalo zabraniti ili dignut tako cijene da ljudi to ne mogu kupovati", kazao je Anto iz Zagreba.

A upravo je zastrašujući podatak kako se sve više mladih svakodnevno okušava u konzumaciji raznih opijata. Liječnici apeliraju i na roditelje. "Opetovano apeliramo na roditelje da promatraju svoju djecu kada se vrate s izlazaka prvo da kontroliraju gdje su do kada su i da vide kako ta djeca izgledaju kada se vrate iz izlazaka", upozorava dr. Dodig Ćurković iz osječke bolnice.

Zbog konzumacije opojnih droga u Hrvatskoj na godinu umre stotinjak osoba. Dok struka bezuspješno apelira, zbog rupa u zakonu maloljetnici će i dalje bez ikakvih problema moći dolazit do opasnih osvježivača zraka.

