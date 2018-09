Prošle je godine u Zavodu za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC-a u Osijeku bio liječen jedan, a ove godine do početka kolovoza 13 pacijenata.

"Liječnice, pojma nemate koji je to osjećaj kad ne znate ni gdje ste, ni što ste, niti tko ste! Nalazite se u jednom čudnom svijetu i niste ni svjesni što radite. Totalno nemate pojma tko ste, imate kaos u glavi i razne boje! Sve to traje 20-ak minuta, a nakon toga ne osjećate ništa!", kazao je 11-godišnji dječak kad su ga u osječkoj bolnici pitali zašto konzumira osvježivač zraka.

Doc. prim. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković, pročelnica Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Osijek navodi kako je zabrinjavajuć podatak da je prošle godine na zavodu evidentiran jedan slučaj, a ove godine do 1. kolovoza već 13 pacijenata koji su primljeni nakon konzumacije tzv. osvježivača zraka, piše Glas Slavonije.

Stvaran broj drogiranih je veći

"Tih 13 evidentiranih maloljetnih osoba u dobi od 11 do 18 godina nipošto nije konačan broj jer ovo su samo one osobe koje smo mi zabilježili. Oni su, zbog loše kliničke slike, obrađivani na Klinici za pedijatriju i nakon toga su došli kod nas. Problem je u tome što ne postoje trakice kojima se može točno detektirati da je netko uzeo 'to i to' sredstvo, jer je to još uvijek siva zona. Oni nam kažu koje su sredstvo uzeli ili gdje su ga kupili ili nabavili od prijatelja te, naposljetku, jesu li taj osvježivač međusobno podijelili. Čak nam kažu i novčani iznos za koji nabavljaju te tzv. osvježivače", kazala je Dodig Ćurković.

Dodaje kako mladi redom govore da ih prema drogi privlači osjećaj da budu ponovno "high". 11-godišnjak joj je, kako navodi, rekao i da je teško odoljeti nečemu što proizvodi osjećaj koji je teško opisati.

"Agresivni, mijenjaju ponašanje, stil života, ne odlaze u školu"

Tzv. osvježivači zraka izazivaju promjene u ponašanju konzumenata i samim tim, ostavljaju posljedice, navodi Dodig Ćurković. "Dodatan je problem što je riječ o kemijskom sredstvu za koje se ne zna kako točno utječe na djecu i kakav mu je kratkoročan, a kakav dugoročan učinak na zdravlje. Sadržaj supstanci u tim osvježivačima neprestano se mijenja kako se ne bi mogao detektirati, no ono što je liječnicima itekako poznato jest ponašanje koje ostaje kao posljedica konzumacije. Konzumenti postaju agresivni, mijenjaju ponašanje, stil života, ne odlaze u školu. Također, osjećaju se umorno, kolabiraju, budu gladni i iscrpljeni, izgubljeni u prostoru. Tu dolazi i do sukoba s roditeljima, ali i do raznih obećanja da se više neće prepustiti nagovoru društva koje itekako utječe na pojedince. U Zavodu ima recidivista i svaki sljedeći put bude lošija klinička slika", upozorava.

Dr. Katarina Dodig Ćurković, pročelnica Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC-a Osijek smatra da je veliki problem i u tome što liječnici ne znaju pozadinu zdravstvenog stanja primljenih konzumenata te da su glavni problem upravo simptomi nakon konzumacije.

"Roditeljima savjetujem da djeci, ako nešto posumnjaju, 'vise nad glavom'. U ovom suvremenom načinu života trebaju biti stalna podrška djeci. Također, trebaju biti pravi roditelji, a izbjegavati tzv. friendly odnos. Ponavljam da društvo vrlo često ima veći utjecaj na pojedinca nego roditelji, stoga je važno znati gdje su djeca, što rade i s kim su. Nažalost, sudeći prema stvarnim situacijama, upravo takvo što je prijeko potrebno", zaključuje Dodig Ćurković.