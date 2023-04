Svjetske cijene hrane, u odnosu na prošlu godinu, manje su za 20,5 posto, objavila je Organizacija za hranu Ujedinjenih naroda. No, s druge strane, podaci Hrvatskog zavoda za statistiku pokazuju da je u našoj zemlji - u istom razdoblju, hrana poskupjela, i to za 20 posto. Ovu gorku istinu, dodatno je začinio šećer, koji je jedan od razloga poskupljenja hrane.

Jutarnji odlazak na tržnicu po namirnice skuplji je nego prije godinu dana. I za voće i za povrće morat će se zaviriti dublje u novčanik. Skuplja je rajčica, skuplji je krumpir, a najveći skok cijena dogodio se jajima. Čak 60 posto.

"Pa joj, malo su skočile, ali eto. Moramo kupiti", kaže Ankica Reiter iz Osijeka. "Skupo je. Skupo je. Sad sam umirovljenik, nije baš da nemam jer moja mirovina nije toliko mala, ali za ove druge je preskupo. Uopće ne znam zašto su cijene toliko skočile", kaže Božidar Sneider iz Osijeka.

Cijene su veće i u hrvatskim trgovinama. To je ono što zbunjuje jer službeni podaci Ujedinjenih naroda govore da su svjetske cijene hrane pale za 20,5 %. No to se ne odnosi na hrvatsku košaricu.

"Podaci Hrvatskog zavoda za statistiku govore da je u godinu dana, dakle usporedba veljača 2022. i veljača 2023. godine, cijene su hrane u maloprodaji u Hrvatskoj za 20 posto veće", kaže Igor Mikulić iz Hrvatske gospodarske komore.

Struka govori, nekoliko je razloga za to. Trgovci nerijetko sami kreiraju cijenu. Gorivo je također skuplje nego prije godinu dana, i to za oko 15 centi. Ali razlog je i strah zbog globalne nestašice šećera. Jer šećer je česti sastojak većine proizvoda na policama.

"Hrvatska je imala tri tvornice šećera. Zapošljavale su nekoliko stotina ljudi a za vrijeme kampanje i sezonce. Međutim, dvije od tri te tvornice su ugašene a radnici ostali bez posla", kaže reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić.

A lokoti na vratima tvornica pak znače da je na hrvatskim oranicama – nikad manje šećerne repe.

"Očekujemo ove godine, prema najavama predstavnika Hrvatske industrije šećera, da će biti zasijano šećernom repom nekih 8 tisuća hektara. To je manje nego prošle godine, prošle godine je bilo više od 9 tisuća hektara", kaže Mikulić.

Hrvatska je industrija na koljenima. Dok repu možemo i zasijati, šećerane zatvaramo. Žita imamo, ali brašna ne proizvodimo dovoljno. I dok god su dimnjaci na tvornicama ugašeni – cijene će nam kreirati netko drugi.

"I među svim proizvodima koji su poskupjeli, ipak smo uspjeli naći jedan koji je pojeftinio. To je jabuka. Ona je jeftinija za 1 cent po kilogramu", kaže Tin Kovačić.

No teško da se može i zamisliti da će Hrvati jesti – samo jabuke.

