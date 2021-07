Čeka nas poskupljenje plina, i to minimalno 25 posto u idućih pet godina. Na taj način Europska komisija želi smanjiti emisiju stakleničkih plinova. To je nešto što smo znali, no upitno je jesmo li na to spremni. Više doznajte u priči novinarke Srne Bijuk.

Radijatori su zatvoreni, pa su i računi manji, no zimi troškovi za plin Mati idu u nebo. Već sad računa poskupljenje od 25 posto.

"Rate su bile 950, 1000, 1100 kuna. Znači ako je skuplje 25 posto, to već bude 1300 kuna. I to je previše", rekao je Mato Kelić iz Osijeka.

U Hrvatskoj oko 600 tisuća kućanstava koristi plin. U prosjeku jedno kućanstvo godišnje potroši 3300 kuna, što je oko 275 kuna mjesečno.

Poskupljenje od 25 posto najavljuje se od 2026. godine. Na mjesec bi to u prosjeku značilo 60 kuna više.

Građani su na poskupljenja naviknuti

Desa iz Zagreba kaže: "Pa dobro, sve poskupljuje pa zašto ne bi i plin." S njom se slaže i Sven: "Više se fokusiram na život, ako trebam platiti nešto, platim pošteno i to je to."

Dvadeset i pet posto više plaćat će se zbog emitiranja stakleničkih plinova. Odredba je to Europske komisije.

"Na tragu je odluke Europske komisije da se do 2050. prestane koristiti plin za grijanje obiteljskih kuća i stambenih zgrada", izjavio je Julije Domac, ravnatelj Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, te dodao: "Mi moramo poticati energetsku učinkovitost u zgradama, toplinske ovojnice, zamjenu stolarije, sustave grijanja i hlađenja."

To bi smanjilo potrošnju plina, a cilj ga je potpuno zamijeniti bioplinom, koji se proizvodi u poljoprivredi.

"Imamo već plinsku infrastrukturu, umjesto klasičnog plina koji tamo utiskujemo možemo ubacivati čisti bioplin. Dakle, to je prilika za Hrvatsku jer onda građani neće morati plaćati povećanje za CO2", rekla je Maja Pokrovac, Obnovljivi izvori energije Hrvatske.

Rješenja postoje, no za to treba političke volje. Za sada, čini se, nismo ubacili u veću brzinu.

"Sada se vidi kratkovidnost one odluke da se pod svaku cijenu, navrat-nanos vraćaju kondenzacijski bojleri i grijanje na plin primjerice u centru Zagreba. Mi smo živjeli u iluziji da nešto neće trebati mijenjati", dodaje Domac.

Iz Ministarstva gospodarstva uvjeravaju da najveći broj građana neće osjetiti povećanje te da će se energetska tranzicija ubrzati.

