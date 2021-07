Zbog nove energetske strategije Europske komisije, u Hrvatskoj bi plin trebao poskupjeti za oko 25 posto. To će se dogoditi najkasnije do 2026. godine jer bi se do tada trebao uvesti namet na stakleničke plinove. S druge strane, nafta bi mogla pojeftiniti.

S poskupljenjem plina će se suočiti sve europske zemlje, a veći udarac će osjetiti one gdje je plin jeftiniji. Cilj energetske strategije je smanjiti emisiju stakleničkih plinova i efekt staklenika za 55posto do 2030. godine.

''Promjena čije je zapravo uklanjanje subvencije koju je prirodni plin već dugo imao i na tragu odluke Europske komisije da do 2050. prestane koristiti plin za grijanje obiteljskih kuća i stambenih zgrada. Nas čekaju velike promjene uostalom i klima koja se mijenja to diktira'', rekao je Julije Domac, ravnatelj REGEA-e.

Smanjenje cijene nafte

Naime, organizacija zemalja izvoznica nafte OPEK plus postigla je dogovor o povećanju proizvodnje, što za cilj ima smanjenje cijena nafte i smanjivanje pritiska na globalno gospodarstvo.

Zemlje kao što su Rusija i Saudijska Arabija od sljedećeg mjeseca povećat će svoje zalihe, nakon što se cijena barela sirove nafte u jednom trenutku popela gotovo na 74 dolara. OPEK i partneri prošle su godine smanjili proizvodnju jer je potražnja u pandemiji drastično pala.

''Ništa ne može tako dobro pokazati koliko je učinkovito ovo planiranje, ne samo na korist zemalja članica, nego i ostalih proizvođača, ostalih potrošača i još više same industrije'', komentirao je princ Abdulaziz Bin Salman, saudijski ministar energetike.

