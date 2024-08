Poskupljenja su i turiste i domaće udarile po džepu, a ni ugostiteljima nije lako: "Nama je najgori period kad dižemo cijene"

Ručak za četveročlanu obitelj, koji je lani stajao između 30 i 50 eura, ove godine plaćamo od 40 do 70 eura.

"Hrana. Odete u restoran i skuplje je nego prije nekoliko godina. Mislim za dvadeset posto", rekla je Natalie, Njemačka. "Skuplje nego u Italiji. Nisam očekivao da će hrana u Italiji biti jeftinija od hrane u Hrvatskoj", kaže Patrick, Južna Afrika.

I ne samo hrana. Prema Eurostatu, najviše su rasle cijene usluga i to u kategoriji restorani i hoteli. I turisti su to primijetili.



"Mislim da su kao cijene u Njemačkoj. Netko mi je rekao da je prošlih godina bilo jeftinije, a sad poskupljuje", poručuje Arnold iz Njemačke, a Hugo iz Francuske kaže da su neke stvari skupe, no u usporedbi s Francuskom nije skupo.

Ugostitelji kažu da im nije u cilju da gostima budu skupi. "Ako oni ne dolaze mi nemamo posla. Nama je najgori period vrijeme kad dižemo cijene", kaže Stipe Jeličić, Udruženje ugostiteljskih djelatnosti.

Ali, smatraju, rast cijena je opravdan. "Dosta ovisimo o trgovcima, dosta ovisimo o ulazu i na taj način balansiramo cijene i cijene usluga. Inflacija je jedan trend koji pratimo svi pa uz to i povećanja plaća radnika", nadodaje Jeličić.

No plaće većine domaćih ne mogu pratiti rast cijena. Iz Udruge za zaštitu potrošača upozoravaju da je ugrožen životni standard stanovništva.



"Sve manje je ljudi koji si to mogu priuštiti, ne znam tko si te cijene može priuštiti. Imamo i problem domicilnog stanovništva nama se i ljudi žale sa otoka pogotovo, cijene su njima tamo povećan zbog turističke sezone i oni ispaštaju ni krivi ni dužni", poručuje Ana Knežević, Hrvatska udruga za zaštitu potrošača.

Ističu, plaće i mirovine stalno gube u utrci s cijenama. No, rješenje vide. "Mi potrošači smo regulatori tržišta i kad mi nešto skupo ne bismo kupovali, oni koji to prodaju ne bi to mogli ni prodati", objašnjava Knežević.

I to je stranim turistima sasvim normalna stvar. Turisti iz Italije kažu da je voda vrlo skupa, a na pitanje hoće li se vratiti u Hrvatsku unatoč poskupljenju odgovorili su: "Ne znam, možda ne", naglašavajući da im smeta što je Hrvatska skupa.

Iz Ministarstva turizma upozoravaju, važno je realno formirati cijene, u skladu s kvalitetom. Jer cilj je da gosti budu zadovoljni i da nam se vraćaju.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.

Pročitajte i ovo Objavio EUROSTAT Na neslavnoj ljestvici opet smo među prvima: "Ne znam tko si to može priuštiti"

Pročitajte i ovo iz minute u minutu Cure detalji strašnog zločina: Ubojica se danima medijima žalio na mobing, poznat je i motiv? U školi su tijekom masakra bili i učenici