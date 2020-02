Pojedina sela u Međimurju već danima pune stupce crne kronike, a rješenja za problem nenamjenskog trošenja socijalne pomoći još nema na vidiku.

Pravi misterij je zapravo odgovor kako će institucije riješiti problem nenamjenskog trošenja socijalne pomoći kada nakon sastanka u ministarstvu svatko izađe sa drugačijim zaključkom.

Međimurski župan Matija Posavec zagovara vaučere umjesto novca, no zastupnik romske nacionalne manjina Veljko Kajtazi optužuje ga da na Romima prikuplja jeftine političke bodove.

Posavec napominje kako o tome neće odlučivati Kajtazi već Vlada i resorno ministarstvo. Odgovorio je i na pitanje zašto bi netko bio protiv vaučera umjesto novca, ako se pokazalo da se novac troši nenamjenski?

"Kada vi ne kontrolirate situaciju, a novac je taj mehanizam, kada želite uvesti red, onda ne možete manipulirati jednom manjinom, što pojedinci, na žalost, to čine.

Vaučeri i kartice kao jedna odgojna mjera usmjerena protiv pojedinaca koji ne poštuju zakone ove zemlje. Državni novac, javni novac, ako se nekome daje, treba se kontrolirati. Ako se namjenski troši sve ok, ako se nenamjenski troši treba se sankcionirati i to je to. Tko normalan u ovoj zemlji to ne bi podržao?", zapitao se Posavec.

"Jedino što želimo je uvođenje reda"

"Svi ste vidjeli čemu smo svjedoci zadnjh dana i što se događa u Međimurju. Kužim igru gospodina Kajtazija, ona je lukava, ali vrlo predvidljiva. A to je: Ajmo skrenuti fokus s onih pravih problema i svesti na neke osobne i političke sukobe.

Jedino što želimo je uvođenje reda, da se poštuje suživot da se gradi suživot, integracija i da se pruži ruka svakome onome tko poštuje zakone ove zemlje, a da se sankcionira onaj tko ne poštuje zakone.

Ne može se više dogoditi ubojstvo ili razbojništvo. Ne može jedna manjina, pojedinci, terorizirati većinski narod koji vrijedno se bori i zarađuje svoj kruh na pošten način", napominje Posavec.

Župan ne misli da situacija izmiče kontroli, unatoč učestalim razbojništvima.

"Činjenica je da je situacija posljednjih dana eskalirala, ali ne bih rekao da izmiče kontroli. Apeliram na institucije sustava koje moraju reagirati. Policija, pravosuđe, socijalna skrb treba ući u taj zamršen sustav, koloplet problema koje imamo i vrlo brzo ih rješiti.

Problemi u Međimurju

Ne treba se mijenjati niti jedan zakon već samo poštovati zakon. I onda se stvari vrlo brzo mogu vrati u normalu", uvjeren je župan.

Objasnio je tko bi trebao kontrolirati vauchere i da li netko ide u školu.

"To će se kontrolirati kroz centre za socijalnu skrb koji imaju pod kontrolom obitelji koji dobivaju socijalnu pomoć. Ravnatelji imaju zadatak kontrolirati tko ide u školu ili tko ne pohađa školu. Policija treba pratiti obitelji koje imaju devijantno ponašanje i kod kojih intervenira prilikom dodjele socijalne pomoći. To je dva dana u mjesecu".

"Što se još treba dogoditi?"

Župan se uzda u institucije, no što ako one ne odrade posao?

U tom slučaju, osjećat ćemo se prevarenim upravo od onih koji taj problem mogu riješiti. Lokalna i regionalna samouprava nema pod kontrolom policiju pravosuđe, centre za socijalnu skrb. To ima država koja mora reći ok vi imate problem, mi ćemo ga pokušati riješiti i samo je pitanje da li oni to žele ili ne", napominje.

"Ja stvarno ne znam što se još treba dogoditi? Tražimo poštivanje zakona i bit će sve u redu", optimistično kaže međimurski župan.

