Prosvjedom protiv strateškog projekta Vlade Andreja Plenkovića, plutajućeg LNG terminala u Omišlju, organizatori su zadovoljni, no s mi smo razgovarali s jednom od njih, načelnicom općine Omišalj Mirelom Ahmetović, koja nam je pojasnila što slijedi dalje i koliko daleko su organizatori i općina Omišalj spremni ići da bi upozorili na štetnost tog projekta za lokalnu zajednicu.

Prosvjed u Rijeci je završio. Kad planirate onaj u Zagrebu i mislite li da će vas tamo bolje čuti?

Prvi korak bio je prosvjed u Rijeci. Ono što sad očekujemo jest reakciju ministra Čorića, da vidimo hoće li ovo biti dovoljan znak da smo ipak važni i hoće li biti potrebno prosvjedovati u Zagrebu, ali nije rečeno da nije. Ima još puno koraka na koje smo spremni.

Do koje granice mislite ići?

Mi ćemo uvijek mirno postupati, naravno i ne nasilno kao što to država čini ovim projektom, do krajnjih granica koje nam omogućuju i pravni i politički instrumenti, a znamo da je granica jako daleko. Mi smo spremni sve postići.

Koji rok dajete ministru Čoriću da se oglasi?

Mi smo zapravo vrlo strpljivi ljudi ovdje na Kvarneru. Ja sam strpljiva i već mjesecima čekam Vladu i premijera Plenkovića da mi odgovore na upit o studiji isplativosti i na moje dopise te zahtjeve za razgovorom. Neću nikome zadavati rokove, samo zadajem imperativ poštivanja zakonskih propisa RH i poštivanje volje ovih stanovnika.

Mnistar Čorić je nedavno u Dnevniku Nove TV rekao kako je plutajući LNG terminal strateški projekt Hrvatske. protivite li se vi razvoju Hrvatske i strateškim projektima?

Apsolutno ne. Ova općina je već poznata kad je ugostila barem tri strateška projekta RH, Dina Petrokemija, Janaf i nekadašnji 3. maj pa evo i četvrti, kopneni LNG terminal. Dakle dovoljno je dokaza da se ova općina ne protivi strateškim investicijama, ali one moraju biti po zakonu i ne na štetu stanovnika općine Omišalj.

Što zapravo tražite? Poštivanje zakonske procedure?

Apsolutno. Mislim da svi građani RH moraju poštivati zakonske propise RH. U ovom slučaju, država ih očito kani prekršiti. Ne samo to, nego i Ustav RH koji jamči lokalnoj samoupravi upravljanje svojim prostorom i prostorno planiranje, a prostorni plan općine Omišalj kaže ne plutajući LNG terminal, nego kopneni terminal.

Zašto?

Upravo zbog toga što su nekad davno u strateškom projektu terminala pričali kao o kopnenom. netko je tako zamislio, donesene su odluke, predloženo je općini Omišalj, početkom 2000-ih godina ugrađeno je u prostorni plan, odobreno od strane županije, odobreno od samog Ministarstva koje odobrava prostorne planove i sad su odjednom odlučili prekršiti i sami svoju odluku i smisliti novu verziju, ne znamo u čijem interesu i prekršiti zapravo sve važeće zakonske propise.

Hoćete li se žaliti Europskoj komisiji?

Mi smo se već žalili EK i uputili smo EK i to svim razinama od Europskog parlamenta, same komisije, agencije koja je osigurala sredstva pa i do investicijskih banaka i mogućih investitora u ovaj projekt, apel za zaista reguliranjem ovog projekta na onaj način kako to doliči svim civiliziranim zemljama Europe pa i svijeta. Dakle, mora biti zasnovan na zakonskim propisima, mora poštivati demokratsku proceduru, mora poštivati volju naroda i mora poštivati visoke ekološke standarde, što ovaj projekt ni u kojem smislu ne poštuje.

Jesu li Vam odgovorili?

Sve institucije kojima sam se žalila i koje nisu domaće institucije su odgovorile, a nasuprot njima niti jedna domaća institucija, nabrojala sam neke prije, ali ni Ministarstvo turizma, Hrvatska turistička zajednica, Ministarstvo kulture, niti jednim slovom nisu odgovorili ovoj općini.