Strateški projekt za Hrvatsku - plutajući LNG terminal nikako na zelenu granu. U provjeru radova načelnica Ahmetović pozvala je državni inspektorat. Dnevnik NOVE TV eksluzivno doznaje što je inspekcijski nadzor uočio.

Zbog armirano-betonskih pilota umjesto kesona, na kojima će se stajati pristanište za plutajući LNG terminal, općina Omišalj na gradilište budućeg terminala pozvala je inspekciju.

Nakon 6. poziva državni inspektorat izlazi na teren i zaključuje kako nije pronađen ni jedan prekršaj.

"Ni jedan prekršaj nije pronađen, a što se tiče ovoga bilo je odstupanja od tehničkih rješenja, ne rade se armirano betonski kesoni nego armirano betonski piloti, ali investitor ni tu nije u prekršaju jer da bi radio takav otklon u tehničkim rješenjima on mora ići na izmjenu glavnog projekta, to zatražiti, to mu mora biti odobreno. Investitor je to zatražio i odobreno mu je", rekao je Andrija Mikulić, glavni državni inspektor reporterki Dnevnika Nove TV Katarini Jusić.

Pronađene su tek nepravilnosti vezane za zaštitu na radu koje su još za vrijeme inspekcije - otklonjene. Načelnica Ahmetović poziva se na isti članak zakona o gradnji.

"Ono što vam inspekcija prešućuje je činjenica da izmjenjeni projekt za gradnju LNG terminal ne odgovara izdanim lokacijskim uvjetima", kaže Mirela Ahmetović, načelnica općine Omišalj.

No, to negiraju i iz državnog inspektorata i iz tvrtke LNG Hrvatska.

"Ja iskreno još sad čekam da se nekog pošalje na gradilište utvrditi da li skrivamo vanzemaljce drago mi je da je inspekcija potvrdila ono što cijelo vrijeme tvrdimo da se radovi odvijaju sa svim pravilima struke i zakona", rekla je Barbara Dorić, direktorica LNG Hrvatska.

Načelnica Omišlja bez obzira na sve najavljuje nove prijave i odgovara.

"Angažirat ću i astrobiologa ako treba, a pronaći ću te vanzemaljce koje spominje gospođa Dorić neka bude bez brige", kaže Ahmetović.

I dok se strane za i protiv terminala javno prepiru, mještani i vikendaši ove krčke općine oko tog su pitanju podijeljeni.

"Ja sam negdje tamo 60 posto protiv, 40 posto za!", kaže Svjetlan iz Rijeke.

"Svi u svijetu se bore za to pa im ne smeta da gledaju pa tako neće ni nama smetat samo je pitanje kako će se koristiti", smatra Stevo iz Omišlja.

A u funkciju bi trebao s prvim danom 2021. godine!

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr