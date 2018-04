Porezni obveznici plaćaju 29 posebnih savjetnika premijera Plenkovića i njegovih 13 ministrica i ministara. Odgovor je to Vlade na pitanje saborskog zastupnika Siniše Hajdaša Dončića.

Većina savjetnika prima naknadu, za što se mjesečno utroši 126.500 kuna.

Najviše savjetnika imaju ministri Krstićević i Pavić – po četiri. Najviše porezne obveznike koštaju upravo savjetnici ministra obrane – 19.000 kuna mjesečno.

Inače, među savjetnicima ministrima su generali Gotovina i Markač koji svoje usluge savjetovanja ne naplaćuju.

U nastavku pročitajte odgovor Vlade u cijelosti:

"Na navedeno zastupničko pitanje Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći odgovor:

Sukladno odredbi članka 23. stavka 5. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16), predsjednik Vlade Republike Hrvatske imenovao je 2 posebna savjetnika predsjednika Vlade Republike Hrvatske, i to:



- Ivanu Vukov, za unapređenje javnih politika, od 6. ožujka 2017. godine (naknada za rad 9.000,00 kuna neto mjesečno),



- Krešimira Macana, za strateško komuniciranje, od 1. siječnja 2018. godine (naknada za rad 9.000,00 kuna neto mjesečno).



Sukladno odredbi članka 23. stavka 7. Zakona o Vladi Republike Hrvatske, članovi Vlade Republike Hrvatske imenovali su sljedeće posebne savjetnike:



* dr. sc. Martina Dalić, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta



- Ivana Baraća, za poslove digitalizacije gospodarstva, od 17. veljače 2017. godine (naknada za rad 4.000,00 kuna neto mjesečno).



*Damir Krstičević, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane

- Dragutina Repinca, za poslove obrambenog resora, od 25. listopada 2016. godine (naknada za rad 9.000,00 kuna neto mjesečno),



- Ivicu Ušljebrku, za poslove obrambenog resora, od 11. studenoga 2016. godine (naknada za rad do 31. srpnja 2017. godine 7.000,00 kuna neto mjesečno, a od 1. kolovoza 2017. godine 8.000,00 kuna neto mjesečno),



- Božu Kožula, za poslove iz djelokruga potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i djelokruga ministra obrane, od 11. studenoga 2016. godine (naknada za rad do 31. srpnja 2017. godine 7.000,00 kuna neto mjesečno, a od 1. kolovoza 2017. godine 10.000,00 kuna neto mjesečno),



- Antu Gotovinu, za poslove iz djelokruga potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i djelokruga ministra obrane, od 17. studenoga 2016. godine (bez naknade za rad).



* dr. sc. Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova

- Mladena Markača, za obavljanje pojedinih poslova iz djelokruga ministarstva, od 19. lipnja 2017. godine (bez naknade za rad),



- Filipa Dragovića, za potrebe predlaganja rješavanja pojedinih pitanja iz djelokruga rada ministarstva, od 2. listopada 2017. godine (naknada za rad 5.000,00 kuna neto mjesečno).



* mr. sc. Marko Pavić, ministar rada i mirovinskoga sustava

- dr. sc. Hrvoja Meštrića, za poslove usklađivanja provedbe pojedinih projekata iz područja upravljanja operativnim programima Europske unije, od 24. srpnja 2017. godine (naknada za rad 2.000,00 kuna neto mjesečno),



- Ivanku Springer, za poslove pripreme prijedloga pojedinih projekata iz područja tržišta rada, od 24. srpnja 2017. godine (bez naknade za rad),



- Darka Cesara, za poslove pripreme prijedloga pojedinih projekata iz područja radnih odnosa, od 24. srpnja 2017. godine (bez naknade za rad),



- mr. sc. Antu Vučića, za poslove pripreme prijedloga projekata iz područja mirovinskoga sustava, od 24. srpnja 2017. godine (naknada za rad 6.000,00 kuna neto mjesečno).



* Gari Cappelli, ministar turizma

- Veljka Mudrića, za poslove praćenja i provedbe „Strategije razvoja turizma do 2020. godine“, od 2. siječnja 2017. godine (naknada za rad 7.500,00 kuna neto mjesečno).



* prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., ministar zdravstva

- Dubravku Jadro, za pravne poslove, od 7. studenoga 2016. godine (naknada za rad 7.000,00 kuna neto mjesečno),



- Matu Cara, za financijske poslove, od 30. studenoga 2016. godine (naknada za rad 9.000,00 kuna neto mjesečno).



* Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture

- Branimira Jerneića, za pripremu prijedloga i usklađivanje provedbe projekata vezanih uz financijsko restrukturiranje društava i suradnju s međunarodnim financijskim institucijama, na restrukturiranju društava nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te projekata iz područja prometa, kao i suradnje sa Svjetskom bankom, od 18. siječnja 2017. godine (bez naknade za rad),



- Damira Sesvečana, za poslove savjetovanja o zakonskim prijedlozima i inicijativama iz djelokruga rada ministarstva kao i ustanova i trgovačkih društava iz nadležnosti ministarstva, od 27. lipnja 2017. godine (naknada za rad 5.000,00 kuna neto mjesečno).



* dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture

- Miljenka Domijana, za zaštitu kulturne baštine, od 1. rujna 2017. godine (naknada za rad 4.000,00 kuna neto mjesečno),



- Ladislava Ilčića, za radna prava i status umjetnika, u pripremi donošenja novog Zakona o umjetnicima i novog Zakona o financiranju kulture, od 15. studenoga 2017. godine (naknada za rad 4.000,00 kuna neto mjesečno).



* dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike

- Ivu Ivančića, za opću politiku i međunarodnu suradnju na području zaštite okoliša i energetike, od 12. rujna 2017. godine (naknada za rad 2.500,00 kuna neto mjesečno),

- Dinka Sinčića, za gospodarenje otpadom, od 12. rujna 2017. godine (naknada za rad 2.500,00 kuna neto mjesečno),



- Vedrana Gaće, za energetiku, od 12. rujna 2017. godine (naknada za rad 5.000,00 kuna neto mjesečno).



* Gabrijela Žalac, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

- Zvonimira Savića, za poslove savjetovanja vezano uz izradu strateških razvojnih planova, strateško planiranje i koordinaciju fondova Europske unije, od 1. srpnja 2017. godine (naknada za rad 6.000,00 kuna neto mjesečno),



- dr. sc. Marka Lončarevića, za velike strateške projekte, od 15. ožujka 2018. godine, (naknada za rad 6.000,00 kuna neto mjesečno).



* prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja

- prof. dr. sc. Tamaru Perišin, za pravo, akademsku mobilnost i izvrsnost u Europskoj uniji, od 26. lipnja 2017. godine (bez naknade za rad),



- Mara Alavanju, za odnose s javnošću, od 26. lipnja 2017. godine (naknada za rad 4.000,00 kuna neto mjesečno).



* Tomislav Tolušić, ministar poljoprivrede

- Tončija Božanića, za područje ribarstva, od 1. travnja 2018. godine (naknada za rad 2.000,00 kuna neto mjesečno),



- Luku Omana, za područje zaštite životinja, od 1. travnja 2018. godine (bez naknade za rad).



Svi navedeni posebni savjetnici imenovani su za vrijeme dok priroda posla to zahtijeva, a ne dulje od trajanja mandata pojedinog člana Vlade Republike Hrvatske", stoji u odgovoru Vlade.