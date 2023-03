Dok divljaju cijene nekretnina, porasle su i cijene poljoprivrednog zemljišta.

Otkucava sat, posljednji su mjeseci prije nego što se tržište za kupnju poljoprivrednog zemljišta oslobodi za strance. Prvi srpnja se bliži, no država za sada ima konce u svojim rukama, iako, i domaći poljoprivrednici do zemlje teško dolaze.

"Prije par mjeseci smo kupili oko dva jutra zemlje. U današnje vrijeme je jako teško naći zemlju zato što je velika potražnja, a zemlja se malo prodaje", objasnila je Ksenija Katić koja dodaje da su zemlju radili osam godina.



Zemlje na prodaju nema, a upravo zbog toga cijena je porasla gotovo dvostruko. "Prije par godina je bila za tri tisuće eura, sada je pet-šest tisuća eura. Cijena je otišla dosta gore", istaknuo je Ljubomir Vlahović. No, otišao je i zakup. "Mi smo prije dvije godine plaćali zakup 500 kuna po jutru pa su podigli na sto eura. Sad je ove godine tisuću kuna", rekao je Vlahović.

U Lici je pak potpuno drugačija slika. Veće površine od 20 do 100 hektara i više, teško je i naći. Posebno u Baranji gdje je kvalitetna zemlja. Cijena seže čak i do 13.000 eura po hektaru. Zbog čega preostaju samo manje parcele, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Matea Drmić.

A do hektra kvalitetne slavonske zemlje od 1.7. će biti jos teže doći jer će u utrci za zemlju biti i stranci. "To su ljudi s ozbiljnim kapitalom, a naši ljudi koji kupuju 50, 100 hektara. Mogu slobodno reći da u 80 posto slučajeva idu putem kredita, a ovdje je odmah kapital dostupan. Tu su oni u prednosti, oni raspolažu s gotovinom. Brži su u odnosu na našeg OPG-ovca koji čeka kredit, a realizacija kredita traje od 40 do 60 dana", pojasnio je vlasnik agencije za nekretnine Duško Grgur.

A kako ne bi sva zemlja otišla u strane ruke, država je donijela zakonsku mogućnost da stranci ne dobiju zemlju. "Mi smo propisali da za ovo strateško dobro, ako je riječ o većoj parceli u kontinentalnoj Hrvatskoj od 10 hektara, odnosno, ako je riječ o parceli za jadransku Hrvatsku većoj od jedan hektar, država ima pravo prvokupa po tržišnoj cijeni", rekla je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

A hoće li stranci doći do veće površine zemlje u Hrvatskoj, na kraju odlučuje država jer je više od trećine zemljišta u državnom vlasništvu.

Više o poljoprivrednom zemljištu pogledajte u priloženom videu.

