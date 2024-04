Poskupjela još jedna namirnica: U Europi gore od Hrvatske stoje jedino Rumunjska i Bugarska

Kako znati da inflacija uzima danak? Kad vam mesar kaže izvolite, a vi odgovarate "samo gledam".



"Jeger, to je bila šljakerska hrana, sad je skoro 10 eura, pa ajme!", čudi se Dalibor iz Zagreba.



"Sve je gore iz dana u dan i cijene idu. Zato što nemamo ništa svoje, nemamo stočarstva, nemamo poljoprivredu, nemamo ništa. Mladi su otišli u Njemačku raditi u građevini, neće se baviti poljoprivredom", zaključio je Ivica.



Skupo je i drugdje, no uglavnom ne toliko. Meso je u Europskoj uniji u prosjeku poskupilo 3,3 posto.



Hrvatska je među tri najgore zemlje. Kod nas je meso skuplje 7,1 posto, a situacija je lošija još samo u Rumnjskoj i Bugarskoj. Na drugoj strani meso je pojeftinilo u nama teško usporedivoj Finskoj i Danskoj, ali i ne tako teško nedostižnoj Češkoj!



"Cijena u stočarskoj proizvodnji je očekivana to je sve posljedica onih događanja takozvane ukrajinske krize. Imamo jako puno malih gospodarstava i oni su jako podložni velikim poremećajima na tržištu dok Češka, evo dobar primjer, ima izuzetno velike sustave i one su manje tome i podložni", objasnio je Mladen Jakopović, predjsednik Hrvatske poljoprivredne komore.

Pročitajte i ovo Imamo najsnažniji rast potrošačkih cijena na godišnjoj razini Hrvatska ponovno na vrhu eurozone po inflaciji: U ostatku eurozone oslabila



Stiže sezona, a hoće li meso biti još skuplje?



"Uvijek u ljetnim mjesecima vidimo, pogotovo u primorskom dijelu zemlje, te nekakve amplitude", rekao je Jakopović.



Stabilizacija se, dodaju u Komori, očekuje tek za dvije godine. Prema europskim statističarima u godinu dana u Hrvatskoj cijena svinjetine porasla je više od 21 posto, janjetine i kozletine oko 15 posto, govedine i teletine 5,2 posto. S druge strane, pojeftinila je piletina za nešto manje od 2 posto.



"Junetinu na primjer slabije kupujem i tako. Onda gledam gdje je jefitnije, gdje je na akciji i onda kupim to", podijelila je Julija.



"Siromašni narodi imaju sreću da nisu pretili jer nemaju puno za jest", našalio se Pavao.



Iako cijene idu gore, trošimo nikad više. Hrvatska je u veljači prednjačila najvećim rastom prometa u maloprodaji na godišnjoj razini u Europskoj uniji za više od 9 posto.

A u tri dana uoči Uskrsa potrošili smo oko 738 milijuna eura. To je za 100 milijuna eura više nego lani!

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.