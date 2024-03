Najpopularniji youtuber svijeta posjetio razrušeni hotel u Kuparima: Video ubrzo skupio na desetke milijuna pregleda

Razrušeni hoteli u Kuparima trenutačno su jedna od najvećih internetskih senzacija. Najpoznatiji svjetski youtuber prije tri dana objavio je video o boravku u ruševinama.

"Ostavljeni smo u napuštenom gradu, ostajemo 7 dana. A ovo odlazi naš jedini izlaz", ovako je MrBeast u Kuparima najavio video nazvan ''Preživio sam sedam dana u napuštenom gradu''.

MrBeast najpoznatija je zvijezda YouTubea, prati ga 240 milijuna ljudi, što ga čini pojedincom s najviše pratitelja na ovoj platformi. Kreira izazove, snima ih i dijeli nagrade. Poznat je i po milijunskim donacijama.

Pročitajte i ovo presudan vjetar u leđa Amerika bira: Ključan je dan za američke predizbore i posljednja šansa za Trumpovu protukandidatkinju

U razuršenim kuparima snimalo se od 24. do 31. siječnja, a produkcijski tim činila je ekipa od čak 70 ljudi.

Video izazova u Kuparima od 17 minuta objavljen je prije tri dana, danas ima više od 80 milijuna pregleda.

"Znači da to ljude interesira. I mene to zanima, a u Kupare sam dolazio kao mlad", rekao nam je Mladen.

Pročitajte i ovo OPORBA SE DOGOVORILA Sabina Glasovac o velikoj lijevoj koaliciji i koliko su spremni ustupiti ostalim strankama

Kako je to izgledalo kada je ondje snimala planetarna zvijezda ispričao nam je Slave.

"Nisu dozvoljavali da se ide prema njima, bilo je zatvoreno za šetače. Nšta posebno, napušteno jest, oni se malo igrali, bacali od gore", rekao je.

Ima i onih koji nisu zadovoljni s promocijom koju je MrBeast napravio.

"Mene je razočaralo što je stavio da je ovo napušten grad, umjesto Kupari", kazao je Vlaho.

Kao u najskupljem hotelu

Napušteni grad MrBesta , tj kompleks Kupari nalazi se u srcu Župe dubrovačke, tik uz glavnu prometnicu od Dubrovnika do Zračne luke. Teško je ondje govoriti o ekstremnim uvjetima za preživaljavanje.

Pročitajte i ovo Nekoliko je opcija Izbori su pred vratima, evo koji su sve datumi u igri

Ekipa je sve ovo platila više nego što bi iti jedan luksuzni hotel. Iz ministarstva graditeljstva koje upravlja kompleksom odgovorili su nam kako je produkcija za snimanje u razrušenim hotelima u državnu blagajnu uplatila 31.500 eura. Tako je MrBeasta noć u Kuparima stajala 4.500 eura.

Za javne površine Općina Župa dubrovačka naplatila je tek 4 tisuće eura, sada moraju misliti o potencijalnim problemima i znatiželjnim posjetiteljima.

Pročitajte i ovo KOALICIJA ZA BOLJU HRVATSKU Pao je važan dogovor, SDP s ovih devet stranaka ide na izbore: "Dosta je HDZ-a"

"Trenutačno mi imamo problem i s obzirom na zadnjih par dana ne bi me čudilo da postane kao s Game of Thronesom, da ljudi dođu vidjeti gdje je on prolio vodu, gledati gdje je hoda, slikati se na tim lokacijama. Ministarstvo smo obavijestili jer je ono nadležno", tvrdi Pročelnik općine Župe dubrovačke Jure Marić.

Hotel dugo čeka obnovu

Nadležno je i za realizaciju projekta koji se čeka dva desetljeća. Prvi gosti u Kuparima najavljivali su se za 2020. godinu. Nadležni ministar pokušao je odgovoriti gdje točno je zapelo.

"Dogovara se kako osigurati na lokaciju vodopskrbu, kvalitetnu odvodnju i elektropskrbu, to su ulazni parametri za Urbanistički plan uređenja i to se sada završava", rekao je Branko Bačić, ministar graditeljstva.

Pročitajte i ovo Globalni problem Stručnjak pojašnjava što bi mogao biti razlog pada Facebooka i Instagrama, oglasili se iz Mete

Do tada država će zarađivati na najmu Kupara za filmske produkcije. Nakon snimanja ratnog filma s Kate Winslet prije dvije godine, ovaj uradak MrBesta još je jedna reklama za atraktivnu filmsku kulisu. Već sada u Kuparima ima previše znatiželjnika, sigurnost je tema koja čeka odgovorne.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.