VIDEO Iznenadne poplave izazvale kaos: Krokodili plivaju ulicama, avioni pod vodom

Iznenadne poplave u Queenslandu u Australiji izazvale su kaos, a ljudi su ostali zarobljeni u svojim kućama, a neki i na krovu bolnice.

Tisuće ljudi su evakuirane, a mnogi su i dalje odsječeni. Australske vlasti vjeruju da bi ovo mogla biti najgora poplava u ovoj australskoj regiji.

Ekstremni vremenski uvjeti uzrokovani tropskom ciklonom poharale napravili su ogromnu štetu, a društvenim mrežama kruže snimke potopljenih aviona u zračnoj luci Cairns te krokodila viđenog usred grada.

Australia's #Cairns Airport closed due to flooding.



A Category 2 tropical #cyclone passed close by #WujalWujal on Wednesday.#Airport #Australia #Flood #Cairnsflood pic.twitter.com/A5i0VO0qwS