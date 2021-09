Prva faza popisa stanovništva, ona u kojoj se građani sami potpisuju traje u nedjelju do ponoći.

Mnogi su tu mogućnost pokušali iskoristiti u zadnjim satima. Pa je stranica za samopopis pala.

Sutra na teren izlaze popisivači. Ta, druga faza trajat će do 17. listopada. U tom razdoblju popisivači popisuju sve popisne jedinice koje se nisu same popisale te kontroliraju podatke prikupljene samopopisivanjem. To znači da i oni koji su to učinili sami, popisivačima moraju pokazati kod koji su dobili na kraju samopopisivanja.

