Na teren danas izlaze popisivači. Obići će i kućanstva koja su se sama upisala. Evo i zašto.

Milena mobitel koristi samo za pozive. Starog je kova, pa čeka popis licem u lice.

"Ne radim s tim, nemam kompjuter, djeca imaju svoje obaveze", rekla je Milena iz Zagreba.

Popisivači danas kreću po kućama, njih gotovo 8 tisuća. Svaki je pojedinačno zadužen za 200 do 500 kućanstava. Obilazit će studentske, učeničke i domove za umirovljenike.

Ivana Sopta, glasnogovornica DZS-a je izjavila: "Naši popisivači bit će prepoznatljivi, imat će akreditacije s logom zavoda, imat će bijele ili plave majice, maske istih tih boja i COVID potvrde."

Više od milijun stanovnika RH upisalo se u popis stanovništva putem interneta, no upitno je jesu li svi podaci istiniti: "Nema tu šale!''

Operira sve više lažnih popisivača: Varalice pokrale 92-godišnjeg Riječanina, policija poslala važno upozorenje

COVID potvrde za one koji su cijepljeni i one koji su preboljeli koronu. Za ostale će svaka tri dana biti pokriveno antigensko testiranje. Dosad se digitalno popisalo više od 32 posto ukupnog stanovništva. Najveći je odaziv u Zagrebu, gotovo 50 posto.



"Iznimno me veseli da je Primorsko-goranska županija na drugom mjestu s više od 40 posto samopopisanih. Zatim slijedi Zagrebačka, pa Istarska s više od 30 posto", rekla je Lidija Brković, ravnateljica DZS-a.

Ali i na njihova vrata doći će popisivači po kod koji su dobili nakon ispunjavanja upitnika.



Iz policije savjetuju da od osoba koja vam pokucaju na vrata zatražite iskaznicu kako bi se legitimirali. Isto tako napominju da se popis stanovništva ne plaća pa ne nasjedajte na trikove da nešto morate platiti.

Popis traje do 17. listopada. Posebnog rasporeda nema, određuju ga sami popisivači. Ako kojim slučajem ne budete kod kuće, anketari će se vratiti na vašu adresu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr