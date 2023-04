Danas je svečano otvorena i posvećena župna crkva Uzvišenja Svetog Križa u Kravarskom koja je oštećena u potresu.

Stara crkva Uzvišenja Svetog Križa u Kravarskom teško je stradala u potresu 2020. godine, nakon čega su je, na veliku žalost stanovnika tog područja, morali srušiti.

Danas je ponovo svečano otvorena i posvećena pa su vjernici s radošću dočekali novi početak te kažu da je njihovo Kravarsko ponovno ono staro.

Ponovno izgrađena voljena crkva: "Cijelo mjesto se može porušiti, ali ona treba ostati zauvijek"

"Prošlo je 14 mjeseci od polaganja kamena temeljaca. Ja skoro i sam ne mogu vjerovati, ali se ipak, hvala Bogu, dogodilo", rekao je Josip.

"To vam je kao da vam netko srce čupa: jako bolno, teško i to su velike emocije. Sada je srce puno, jako puno. To je nama sve", rekla je Ivana.

