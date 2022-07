Ponovo je aktivan požar na području Kopačkog rita koji su vatrogasci jučer stavili pod nadzor.

Ponovo gori na području Kopačkog rita. Kuće nisu ugrožene. Radi se o području koje nije blizu naseljenog mjesta. Na terenu je 30 vatrogasaca sa 8 vozila, rekao nam je zapovjednik osječkih profesionalnih vatrogasaca Zoran Pakšec.

Požar suhe trave buknuo je na području između baranjske općine Bilje, na krajnjem istoku Parka prirode "Kopački rit", a bio je zahvaćen i dio u blizini minski sumnjivog područja.

Jučer je požar stavljen pod nadzor, a danas se ponovo rasplamsao.

"Nešto što smo ugasili, rasplamsalo se zbog jakog vjetra. Nije u fronti, već se radi o točkastom požaru. Borba traje! Nadam se da ćemo to držati pod konrolom, očekujemo promjenu smjera do 17 sati. U Osijeku se osjeti dim, ali to je udaljeno od naseljenih mjesta. Moramo paziti da požar da ne uđe u šumu. Gori trava od metar i pol i nisko raslinje", rekao nam je Pakšec. Jučer se 50-tak vatrogasaca s požarom borilo na površini većoj od 20 hektara. Požarna fronta je u nekim trenucima bila oko deset kilometara.

U srijedu je požar stavljen pod nadzor, no u četvrtak je vjetar ponovo aktivirao požar.