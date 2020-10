Ani Mari Ljutić prije četiri godine dijagnosticiran je karcinom dojke s metastazama na kralježnici. U vrijeme kad je dijagnoza postavljena bila je trudna sedam mjeseci. Nakon porođaja bila je tri tjedna u komi i bolest je ostavila teške posljedice na neurološki sustav. Njezin suprug Dino ističe kako će liječenje biti dugotrajno, možda i doživotno.

Život Ane Mari Ljutić i njezine obitelji prije četiri godine potpuno se promijenio. U listopadu 2016. godine pojavili su se bolovi u kralježnici, a budući da je bila trudna, odmah je otišla na pregled. Na Rebru su joj dijagnosticirali išijas. Bolovi nisu prestajali, pa su uslijedili novi pregledi, ali dijagnoza je uvijek bila jednaka.

U veljači 2017. godine, u sedmom mjesecu trudnoće, nakon MR-a kralježnice i mozga Ani Mari Ljutić postavljena je prava, strašna dijagnoza - karcinom dojke s metastazama na kralježnici.

Liječnici odlučuju hitnim carskim rezom spasiti dijete, no hrabroj majci, kako su je kasnije nazvali mediji, nisu davali puno šanse. Nakon porođaja pala je u komu, a kad se nakon tri tjedna probudila, uslijedila je serija epileptičnih napada koji su joj trajno oštetili mozak, kaže nam njezin suprug Dino. Njihov mlađi sin, mali Matias, borac je na majku - rođen je kao neurološki rizično dijete s krvarenjem u mozgu i sa samo 2,70 kilograma težine, dobio je i bubrežnu infekciju, no sve je pobijedio.

"Moj najsretniji dan postao je i najgori"

"Kada su ga nakon porođaja vozili u inkubatoru, potrčao sam prema njemu i plakao. Moj najsretniji dan postao je ujedno i najgori u životu. Postao sam otac drugi put, no istovremeno sam trebao izgubiti ženu...", rekao je tada Dino Ljutić.

"Danas je Ana Mari još na terapiji, i najvjerojatnije će biti doživotno. U planu nam je nastaviti s hormonalnom biokemoterapijom te individualno raditi na sprječavanju napada. Epileptični napadi s vremenom su prešli u psihološko-kognitivne napade - gubljenje svijesti, ukočenost čeljusti i ekstremiteta, pa sve do prestanka disanja.

Liječnici su kazali da ona ima toliko neviđenih simptoma i napada da ni oni sami ne znaju kako ih okarakterizirati", priča nam Dino Ljutić.

"Kako bolest nije 'standardna', tako i liječenje zahtijeva više grana medicine i individualni pristup. Neke su nam inozemne klinike za neurologiju poslale ponude za liječenje, ali svi traže da Ana Mari dođe kod njih te ondje bude duže vrijeme, a mi ni novčano ni vremenski, zbog liječenja raka, ne možemo to sve iskombinirati. To su iznosi veći od 300.000 eura...

Sada pokušavamo skupiti sredstva za neurokognitivnu terapiju, koja za godinu dana stoji 792.000 kuna", kazuje Ljutić.

"To je ogroman iznos, mi to sami ne možemo, ali vrijedi pokušati, da djeca imaju majku... Ana Mari je u invalidskoj mirovini, a ja radim, iako je teško sve to iskombinirati, ali raditi moram, zbog djece, Ane Mari i sebe..."

Dijagnoza postavljena prekasno

Istaknuo je i kako je hrvatski zdravstveni sustav manjkav u onome što prethodi postavljanju pravovremene i točne dijagnoze. Na prevenciji i uočavanju indicija za liječenje treba intenzivno poraditi. "Kao članica EU-a i Svjetske zdravstvene organizacije, dužni smo prihvatiti moderne protokole liječenja i nove lijekove, ali često u tome kasnimo i to je veliki problem.

Kod Ane Mari dijagnoza za rak postavljena je prekasno i s velikim posljedicama, a za neurološke probleme i dalje se traži prava dijagnoza... U puno si stvari prepušten sam sebi.

Nama je ova bolest uzela mnogo, djeci majku, meni suprugu, roditeljima kćer. Rak je bolest koja zahvaća puno više od organa na kojem se nalazi; utječe na psihičko stanje svih ukućana, a ponajviše djece, koja ne razumiju što se to točno događa s njihovom mamom, zašto ih ne može oblačiti, voziti u vrtić, odvesti u park, crtati i pisati s njima, sve ono što većina uzima zdravo za gotovo.

Ana Mari se cijelo vrijeme bori, bori se za dan bez napada, bez boli, bez mučenja za udah. Svaki napad može biti koban za nju.

Listopad je mjesec posvećen borbi protiv raka dojke, bolesti od koje u svijetu svake godine oboli više od dva milijuna ljudi, uglavnom žena. Porazno je da smo zbog kasne dijagnostike mi na jako visoko na ljestvici. Rak dojke je izlječiv ako se na vrijeme otkrije, ne umire se od osnovnog karcinoma, već od metastaza...", poručio je na kraju Dino Ljutić.

Svi koji žele pomoći ovoj obitelji u prikupljanju sredstava za liječenje, mogu to učiniti uplatom na račun HR9623600003216762209. Swift/BIC za uplatu iz inozemstva je ZABAHR2X. Uplatiti možete na ime Ana Mari Ljutić, uz opis plaćanja "donacija". Oni koji to žele, pomoći mogu i uplatom na PayPal hrabramama7@gmail.com.