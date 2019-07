Zbog manjka novca i raketa je sve manje, a uz prizemne generatore na 574 postaje, zaštitu od tuče poduzimaju i sami poljoprivrednici. No, to nije dovoljno, ističu.

Hrvatska se od tuče brani prizemnim generatorima na 574 postaje, a na 98 su ujedno i postaje za protugradne rakete. No, zbog novca, raketa je sve manje, a uz ove generatore - zaštitu od tuče poduzimaju i sami poljoprivrednici.

U Viča Selima kraj Krapine, posljednjih 11 godina Josip Salatko radi na obrani od tuče. Pomoću prizemnog generatora i otopine srebro - jodida pokušava se spriječiti tuča i posljedice koje ostavlja.

"Kada dolaze tučonosni oblaci koji imaju veliku usisnu moć i usisaju taj srebro jodid, i mi radimo umjetnu tuču, nastaju manji komadići kristalići, kao sugradica", objašnjavao je Josip reporeteru Dnevnika Nove TV Vjekoslavu Đaiću. Ipak, Josip dvoji da je generator učinkovita i dovoljna zaštita.

"Ovo je prva godina kako nemamo raketa, u sprezi generator i raketa. Onda bi to bila obrana od tuče u redu, ali sami generatori, mislim da je to preslabo“, kaže on.

Obranu od tuče provodi državni hidrometeorološki zavod, a plaćaju je država, županije i grad Zagreb. Uplate su, kažu u DHMZ-u, sve manje.

"Visina ukupnih prihoda posljednjih godina iz Državnog proračuna i Županija s branjenoga područja/Grada Zagreba znatno je smanjena, tako da je to jedini razlog otežanoj nabavi raketa protiv tuče ili izostanku nabave raketa te tako i daljnjoj provedbi rada raketama", kažu u DHMZ-u.

I poljoprivrednici kažu kako nema dovoljno raketa.

"Znamo s terena da te stanice koje ispaljuju nemaju dovoljan broj raketa, i dok mi tu stojimo, poslijepodne će doći nevrijeme i postavlja se samo pitanje koji dio Hrvatske će potuć", rekao nam je Mato Mlinarić, Nezavisni Hrvatski Seljaci.

