Jako nevrijeme, pijavica i led u nedjelju navečer pogodili su sedam županija. Najviše je stradala Vukovarsko-srijemska županija, a najveća šteta zabilježena je u Drenovcima, gdje je pijavica odnijela krov škole.

Jak vjetar u nedjelju je nosio i crjepove s obiteljskih kuća, rušio stabla, a tuča veličine oraha oštetila je fasade i automobile. Stradale su i poljoprivredne kulture.

''Otišao je krov s velikog dijela škole. Uništena je oprema koju smo montirali ovih dana, sva računala iz informatičke učionice. Udžbenici su nam stradali zato što su se nalazili na stolovima u učionicama pripremljeni za iduću školsku godinu. Mislim da je jako velika šteta'', rekla je ravnateljica Osnovne škole Ivan Meštrović u Drenovcima Marijana Raguž.

Ljuba Slavica iz Drenovaca kaže da joj je nevrijeme uništilo drvarnicu ikokošinjce. ''Odnijelo mi je šupu, drvarnu, kokošinjce. I to je od škole odnijelo. Skinulo je taj lim i poklopilo sve. To je prestrašno. Nismo bili kod kuće kad se to dogodilo, bili smo u crkvi i kad smo se vratili, imali smo što vidjeti'', ispričala je.

Strašno nevrijeme zahvatilo je i Zadar. U nepunih 15 minuta oluja je poharala grad i okolicu, a vjetar koji je puhao brzinom od 110 kilometara na sat porušio je više od stotinu stabala. Stradalo je na desetke automobila, nasukale su se jedrilice. Srećom, bez ozlijeđenih.

Dan poslije nevremena zbraja se šteta. Pune ruke posla imaju vatrogasci koji su u proteklih 12 sati zabilježili više od 60 intervencija. Kažu da ih je još 40 na čekanju. ''Jedna od prvih dojava bila je da je u kampu palo stablo na šator i da ima ozlijeđenih. Sva sreća, nije ih bilo'', kazao je županijski vatrogasni zapovjednik Zadarske županije Željko Šoša.