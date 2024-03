Politički analitičar za Dnevnik Nove TV komentirao Milanovićeve poteze, Plenkovićevu taktiku usporedio s tai chijem: "Tako može izmoriti protivnika"

Profesor Cipek kao glavni motiv predsjednika Zorana Milanovića da se uključi u ove izbore vidi pobjedu. Smatra da očito predsjednik ima neke osobne motive i razloge, ali glavna mu je teza koju je da je narušena trodioba vlasti, zakonodavne, izvršne i sudske i želi neku treću republiku.

"Ne mislim da je ta treća republika neki prazni označitelj, to je vrlo jasan program i plan, potpuna promjena političkog sustava", smatra prof. Cipek.

Upitan jesu li SDP i predsjednik ove korake mogli isplanirati u mjesec dana, Cipek kaže da je jasno da je ovo sve vrlo precizno i pomno planirano.

"Svi ti slogani koje vidimo u kampanji, plakati, to je jedna prava politička diverzija, jedno političko lukavstvo, lukava inteligancija starih Grka je tu primjenjena. E sad, tu ovisi o vašoj poziciji, ako vam je on donekle ili u potpunosti priihvatljiv reći ćete da se sjajno dosjetio. Suprotna strana će reći da igra nekorektno", kaže Cipek i dodaje da Milanovićevi potezi homogeniziraju i okupljaju i ljevicu i desnicu.

"On je zapravo jedan antisistemski političar, političar koji želi vratiti nacionalnu državu, suverenitet, i tu nekako u ovoj kampanji on ide na sukob između globalizma i suverenizma, a on je na strani suverenizma“, rekao je Cipek primjećujući da se to kosi sa načelima SDP-a.

Ipak, kaže, vlast je kit koji to sve dobro spoji i Milanović unutar SDP-a ima veliku lojalnost. Ono što vidi kao potencijalni problem je odnos između stranke Centra i SDP-a.



"Već ste vidjeli da su dva glasa bila protiv kad su se radile liste i to mi se nekako čini kao problem“, smatra Cipek.

Vidi li u cijeloj priči Most ili Domovinski pokret, odgovara da da te da to i jest bio plan.

"Bez plana nema vlade i nema promjena. To je moguće, takav je i diskurs, "mi svi koji smo protiv postojećeg stanja, vlade HDZ-a, moramo se međusobno povezati, kad izvršimo te promjene onda ćemo dalje vidjeti", objašnjava Cipek.

O Plenkovićevom odgovoru na Milanovićeve poteze Cipek kaže kako on koristi thai chi taktiku.

"To je taktika da se izmakne i da se ne izloži direktnom napadu, da ne ide direktno u dvoboj ako se baš ne mora. I sam predsjednik Vlade je rekao da neće ići u neke dvoboje i osobne obračune, ali je to teško izbjeći ako vas netko osobno prozove i izazove", naglašava Cipek i dodaje kako je to dobra taktika jer se protivnik tako izmori.

"Udarci su snažni, ali idu u prazno", kaže Cipek i dodaje kako su moguća razna iznenađenja od Zorana Milanovića.

