Ivana Petrović iz Bruxellesa: "BiH je dobila zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora"

Iako je bila posljednja točka na dnevnom redu sastanka Europskog vijeća, u četvrtak kasno navečer Bosna i Hercegovina dobila je zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora s Europskom unijeom. Informaciju je javila repoterka i politička komentatorica Nove TV Ivana Petrović.

BiH mora ispuniti preostale uvjete koje je dobila prije dvije godine.

Baltičke zemlje imale su zadršku, a traže da u zaključke uđe i to da će se Ukrajini na sljedećoj međuvladinoj konferenciji u lipnju, nakon europskih izbora, odrediti datum početka pregovora.

"Europska komisija izradila je pregovarački okvir za Ukrajinu, ali on je vraćen na dorađivanje tako da je pitanje može li to uopće biti gotovo do lipnja", izvijestila je Petrović i dodala kako je dopusnica za BiH čin dobre volje koji zapravo ne znači ništa, ali je podstrek i poticaj da se radi dalje, a BiH čeka još puno razina do konkretnih rezultata.

Ključna tema samita je Ukrajina i Petrović smatra kako će se oko nje voditi najžešća rasprava.

"Na samitu prije godinu dana je EK, to jest zemlje članice, odlučile da će Ukrajini do ožujka ove godine isporučiti milijun komada artiljerijskog streljiva, uspjeli su isporučiti nešto više od 500.000 i tu su dva glavna stava koji se sukobljavaju. Jedan je francuski stav koji kaže da se uz novac, koji se slabo puni izvan proračunskog fonda za mir, EU trebala zadužiti na međunarodnom tržištu novca na isti način kao što se zadužila kad se kupovalo cjepivo. Njemačka i Nizozemska se tome izričito protive, zapravo ne žele ni čuti za to", izvijestila je Petrović te dodala kako je predsjednica EK-a Ursula von der Leyen predlagala da se troše sredstva od zamrznute ruske imovine, ali to se brzo razvodnilo jer nitko ne može raspolagati ničijom privatnom imovinom, bez obzira na to što je ona zamrznuta i za to ne postoji nikakva pravna osnova, izvijestila je Petrović te dodala kako je Ruska središnja banka deponirana u Belgiji i da bi se od toga mogao koristiti novac za pomoć Ukrajini, a oko toga će se vrlo vjerojatno voditi najžešća rasprava.

