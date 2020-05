Nakon raspuštanja 9. saziva Sabora konferenciju za medije održava dosadašnji čelnik parlamenta Gordan Jandroković. Presicu možete pratiti UŽIVO na portalu DNEVNIK.hr.

''Pred nama su parlamentarni izbori. Nadam se da će rezultati biti takvi da ćemo brzo dobiti Vladu da se može nositi s izazovima pred nama'', rekao je Gordan Jandroković.

Zahvalio je medijima na praćenju, a izvijestio da su zasjedali 421 dan, što je najviše zasad. Bile su 1702 točke dnevnog reda, što je također više nego u prethodnima. ''Dinamizirali smo rad Sabora, donijeli promjene poslovnika, to se vidi iz statističkih podataka'', pohvalio se.

Kaže da su se zastupnici javljali gotovo 50 tisuća puta. Podsjetio je da su uvedene novine - novčane kazne za zastupnike koji ne dolaze, tjedni planovi, prijenos za gluhe osobe...

''Cijela situacija s koronavirusom natjerala nas je da budemo inovativni'', rekao je.

Najvećim postignućem izdvojio je lex Agrokor jer je, kaže, spašeno više desetaka tisuća radnih mjesta i prehrambena industrija. Rekao je da će mu ostati u sjećanju rad bez prestanka u Saboru i na drugim lokacijama zbog korone i potresa. Pohvalio se da ni u jednom tjednu nisu prekinuli rad.

Odbacio je prigovore da Vlada nije učinila sve što se moglo nakon potresa u Zagrebu. ''Zakon je kompleksan i mora biti razrađen do svakog detalja'', objasnio je i podsjetio da je za pomoć već izdvojeno 140 milijuna kuna. Kažu da su svjesni da ljudima treba pomoći, a vjeruje da će vrlo brzo, na početku novog saziva biti donesen.

''To je klasični politički prosvjed, žele iskoristiti ovu situaciju'', ocijenio je akciju pred Saborom.

Na pitanje slaže li se s konstatacijom da je ovo najlošiji saziv Sabora, rekao je da je Sabor obavio svoju dužnost i zadaću donošenja zakona. ''U dvije krizne situacije obavili smo svoj posao, kao država pokazali smo organiziranost. Ocjena nije tako loša, kao što je percepcija do koje dolazi zbog neprimjerenog ponašanja zastupnika. Bilo je uvreda, govora mržnje, ozračja koje nije primjereno parlamentu'', nabrojio je. ''Ponekad sam možda i ja prešao crtu i zbog toga mi je žao'', istaknuo je.

Rekao je da mu nije bilo lako trpjeti sve napade i današnju situaciju u Saboru s Gordanom Marasom.

''On može to raditi, ali ne u Saboru, to gledaju i njegova djeca, i moja djeca i sva djeca'', naglasio je.

Rekao je da ne zna što će biti s gradonačelnikom Vukovara Ivanom Penavom, a naglašava da je Vlada dosta ulagala u Vukovar.

Na pitanje hoće li se i u idućem sazivu spajati s nemogućima, Jandroković je rekao da se većina slaže temeljem rezultata, svjetonazora, ali i odgovornosti. ''Rekao sam da naše iskustvo pokazuje da s Mostom više ne možemo zajedno, vidim da sad tako pregovori idu isto i s Domovinskim pokretom. Oni uvijek traže fotelje, traže plijen. Pokazali su se nelojalnima i destruktivnima, ponašaju se kao farizeji'', objasnio je. Potvrdio je da je počeo koristiti društvene mreže.

Sa 105 glasova za, četiri suzdržana i osam protiv izglasano je raspuštanje Sabora. Na potezu je predsjednik Zoran Milanović, koji će odrediti točan datum parlamentarnih izbora.