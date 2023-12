Političari jeli, pili i organizirali svadbe sve na naš račun: Pogledajte koliko je tko potrošio

HDZ-ov gradonačelnik Otoka počastio je Vladimira Šeksa ručkom u zagrebačkom restoranu, ali ne iz svog džepa. Platio je službenom karticom. Dan poslije 129 eura uplatio je u gradski proračun i oglasio se na društvenim mrežama.

"Gradonačelnik raspolaže predviđenim sredstvima za reprezentaciju Grada te ima pravo na utrošak proračunskih sredstava za ugošćivanje poslovnih partnera. Napominjem da je Vladimir Šeks počasni građanin Otoka, te da je u svim našim projektima, od dobivanja samog statusa grada do mnogih drugih, bio podrška na ostvarivanju istih", poručio je Josip Šarić, gradonačelnik Otoka.

Na pozive ekipe Dnevnika Nove TV nije odgovorio. Stranački kolega ga brani.

"Gradonačelnik je platio taj iznos na račun općine, vjerujem da će on najbolje opravdati svoje postupanje", izjavio je Ivan Malenica, ministar pravosuđa.

Pročitajte i ovo Pala je u komu Operirao ju suprug, ubrzo preminula: Policija sada sve istražuje

Nemalo puta političari su jeli i pili na naš račun, donosi reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić Brunović.

Bivša SDP-ova županica Marina Lovrić Merzel vlastitu svadbu platila je novcem poreznih obveznika. Na račun županije slavili su se i rođendani. Čak je prijavljena i da je novcem poreznih obveznika kupila 1500 jaja. U suzama je dočekala nepravomoćnu presudu.

"Pokazala je kako se političar nikako ne smije ponašati", rekao je sudac Vjeran Blažeković 29. ožujka.

Ali ponašaju se. HDZ-ovog načelnika Vinka Zulima USKOK tereti da je 40 tisuća eura spiskao samo na hranu i piće, i to na račun općine Seget.

Ukupno 13 tisuća litara vina i 18 litara soka. Ovako je zagrebački župan Stjepan Kožić počastio osoblje bolnice Merkur nakon što je izašao iz bolnice, ali peglao je službenu karticu.

I Gabrijela Žalac pod novom je istragom. Europski tužitelj sumnjiči je da je europski novac rasipala na privatne zabave i slavlja.

"Ako je to tako kako kaže optužba to nije u redu i nije normalno", istaknuo je 1. prosinca Oleg Butković, potpredsjednik Vlade.

Pročitajte i ovo Alarmantno stanje Liječnici šokirani! Tko su srebrni šmrkači? Imaju 80 i više godina, a u bolnice dolaze u stanjima koje obično povezujemo s mladima

Građani su zbog takvih postupaka bijesni.

"To je apsolutno nedopustivo, ali kroz povijest smo se uvjerili da mnogi dužnosnici to rade", napomenula je Ines. "Ako rade nešto za grad mogu nekad to i napraviti", dodala je Ivona.

"Ako želi nekoga pokloniti neka da iz svog džepa ima on dovoljno novaca", kazao je Ivan.

Ali očito nekima nikad nije dovoljno.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.