Policija je uhvatila dvojicu muškaraca koja su im pobjegla na putu prema zatvoru u Osijeku, neslužbeno doznajemo.

Dvojica bjegunaca iz Moldavije uhvaćena su sinoć na području Đakova, neslužbeno doznajemo. Dvojica muškaraca pobjegla su u petak iz marice, a bili su na putu iz Vukovara prema zatvoru u Osijeku nakon što im je određen istražni zatvor. Radi se o dvojici krijumčara migranata uhvaćenih u srijedu. Osim za krijumčarenje, jednog od njih sumnjiči se i za pokušaj teškog ubojstva. Nakon što su uhićeni, određen im je jednomjesečni istražni zatvor.

Podsjetimo, dvojica 22-godišnjih Moldavaca u srijedu su vozilom pokušali nezakonito prevesti više migranata, a kad su policajci kod Lipovca jednog od njih pokušali zaustaviti, na njih je nasrnuo kombijem te pokušao pobjeći, no zaustavljen je nakon što je jedan o policajaca iz pištolja ispalio hitac u gume.Vukovarsko-srijemska policija priopćila je da se to dogodilo oko 22 sata u srijedu nedaleko odmorišta Lubanj na autocesti Lipovac-Zagreb, gdje su policajci u to vrijeme s tri vozila patrolirali u akciji suzbijanja nezakonitih migracija.

Policija je tada uz svjetlosnu i zvučnu signalizaciju zaustavila i okružila kombi francuskih registracija, zbog sumnje da se u njemu prevoze strani državljani koji su nezakonito prešli državnu granicu. Nakon što su mu izdali zapovijed da izađe iz vozila, 22-godišnji vozač je pri pokušaju bijega vožnjom naprijed-nazad nasrtao na policajce koji su se nalazili oko kombi vozila, ugrozivši im živote, navedeno je u priopćenju policije.

Jedan od policajaca iz službenog je pištolja ispalio hitac u gumu kombija, nakon čega su policajci priveli vozača koji je pri pokušaju bijega oštetio tri policijska vozila. Inače, drugi 22-godišnji Moldavac ovog prvog i kombi u kojem je vozio migrante u automobilu francuskih registracija čekao je na parkingu obližnjeg odmorišta Spačva.

U policiji navode da su u kombiju zatekli više stranih državljana koji nisu imali nikakvih vidljivih ozljeda i kojima je ponuđena liječnička pomoć, nakon čega su dovedeni u policijske prostorije radi utvrđivanja identiteta i statusa boravka u Hrvatskoj.

22-godišnji vozač lakše je ozlijeđen (površinske ogrebotine), dok nitko od stranih državljana niti policijskih službenika nije zadobio ozljede.

Nakon incidenta, dvojac je uhićen, no uspjeli su pobjeći.

Policijska uprava vukovarsko-srijemska je obavila očevid u petak na vozilu te je zasad utvrđeno kako su dvojica muškaraca bila u stražnjem dijelu te su izazvala mehanički kvar na stražnjim rešetkama i vratima. Na taj su način uspjeli otvoriti vrata i dali se u bijeg.

Osim da su uhvaćeni, druge okolnosti ovog događaja zasad nisu poznate. O svemu bi se uskoro trebala oglasiti PU vukovarsko-srijemska.