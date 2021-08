Svi koji su pobjegli ili se nadaju da će pobjeći od talibanskog režima, novi život žele pronaći u nekoj od europskih zemalja. Dio njih zbrinut će i Hrvatska.

Grčka je početkom godine počela s izgradnjom čeličnog štita od ilegalnih migracija. U ključnom trenutku podignut je zid dug 40 kilometara na granici s Turskom.

"Istražili smo kako poboljšati sustav nadzora i zaštite i moram reći da se Grčka i dalje štiti od bilo kakve potencijalne ili postojeće prijetnje za svoju sigurnost", rekao je Nikos Panagiotopoulos, grčki ministar obrane.

Dok se neke države zatvaraju, u druge već stižu zrakoplovi iz Afganistana. Španjolska je pristala privremeno prihvatiti Afganistance koji su radili za europske i druge zapadne organizacije. Zrakoplov je sa 110 ljudi letio iz Kabula preko Dubaija. Očekuje se da će evakuirani putnici, prije putovanja u druge europske zemlje. nekoliko dana provesti u kampu u Madridu.

"Moramo pomoći. To je naša moralna odgovornost. I ne samo pomoći Afganistancima koji stižu ovamo u Španjolsku, već i onima koji su ostali u Afganistanu. Ako pogledamo broj interno raseljenih osoba, to je najveći broj, to je gotovo 3,7 milijuna, a 80 posto njih su žene i djevojčice i djeca. Oni su najugroženiji", rekla je Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije.

Hrvatska će primiti 20 Afganistanaca

Hrvatska će primiti 20 državljana Afganistana. Riječ je o visokoobrazovanim osobama koje su prošle sigurnosne provjere. Još nije poznato gdje će biti smješteni i koliko je među njima žena, a koliko muškaraca.

Dnevnik Nove TV poslao je upit Ministarstvu vanjskih poslova i Ministarstvu unutarnjih poslova, ali nije stigao odgovor na pitanje tko je odgovoran za zbrinjavanje stranih državljana

"Obično se u tim humanitarnim koridorima primaju osobe koje su u težoj humanitarnoj situaciji. Dakle, oni koji su najranjiviji. Vjerujem da je i Hrvatska odabrala takvu populaciju, njih 20 kojima ćemo na ovaj način, vjerujem, spasiti život", rekao je Stanko Perica, ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice za Jugoistočnu Europu.

Otprilike 50 tisuća ljudi prošle godine prošlo je našom zemljom, ali mali broj se zadržao. Hrvatska bi se, kaže, ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice, trebala više involvirati. Nekoliko obitelji iz Afganistana već je kontaktiralo Isusovačku službu u Zagrebu.

"Interesiraju se bi li možda mogli doći u Hrvatsku, bi li ih Hrvatska primila, bi li se mogli ovdje nastaniti. Mislim da možemo biti otvoreni spram strancima, ne moramo se bojati. Ne moramo dozvoliti, ako je sada Afganistan ušao u srednji vijek, da i mi u sebi imamo nekakav srednjovjekovni mentalitet", rekao je Perica.

