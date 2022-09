Policajci su proveli kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjakom zbog objave na društvenim mrežama te će podići optužni prijedlog.

"Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjakom zbog objave na društvenim mrežama", za DNEVNIK.hr poručila je PU zagrebačka.

Policijski službenici protiv 48-godišnjaka podnijet će optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o suzbijanju diskriminacije te Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Vlasnik restorana Tihi Gaj u Zagrebu, Miroslav Radičević, u nedjelju navečer na Facebooku je objavio da je u njegov restoran "strogo zabranjen ulaz pederima". Iako je Radičević sljedeće jutro obrisao tu objavu, u medijima se pojavila snimka zaslona na kojoj se ona nalazi, a javnost je vrlo oštro osudila njegov govor mržnje.

Istog dana Radičević je na Facebooku napisao ispriku: "Ispričavam se ako se netko našao uvrijeđen, objava je krivo protumačena." Kako smo čuli sa strane, nakon te objave u ponedjeljak restoran je bio zatrpan brojnim pozivima gnjevnih građana, koji su poprilično revoltirani.

Vlasnik restorana nakon sramotne objave: "Malo sam popio, u restoranu je bila grupa pijanih i napornih gostiju... Napisao sam to u afektu"

"Moja objava krivo je shvaćena, nisam mislio to što sam napisao. Tu nedjelju navečer u restoranu je bila grupa pijanih i napornih gostiju koji su bili vrlo neugodni, maltretirali su nas i u ljutnji sam to napisao. Iako to nisam tako mislio. Malo sam popio tu večer te sam to napisao u afektu. Nisam mislio na seksualnu orijentaciju, već na zločeste ljude, mislio sam na karakternu osobinu", rekao nam je Radičević u utorak.

Svi su pozvani

Otkrio je da je sljedeće jutro, kada se probudio, shvatio što je napisao i odmah obrisao objavu. "Nisam očekivao da će to otići u takvom smjeru jer u naš lokal svi su dobrodošli. Ovim poslom bavim se skoro 30 godina, naslijedio sam ga od oca, a sada polako učim sinove da preuzmu posao. Još jednom se ispričavam zbog te objave i toga što sam napravio, ali nisam tako mislio. U naši lokal su svi pozvani i nikome nije zabranjen ulazak", rekao je.

Nakon sramotnog oglasa samoborske pizzerije, oglasili se iz poznatog zagrebačkog restorana: "Zapošljavamo one iz Niša i Omiša"

Upitali smo ga što mu rekla obitelj: "A što bi mi rekla, pitali su me što mi je bilo. Ne dijelim ljude po seksualnim sklonostima, niti privatno niti poslovno, a kamoli da bih nekom zabranio ulazak restoran", zaključio je vlasnik restorana.