Četverosatna talačka kriza u Dugavama okončana je oko 20 sati u subotu kad su pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko priveli muškarca (43) koji je na petom katu zgrade u Čalogovićevoj ulici držao zatočenu bivšu suprugu i dvoje djece.

U ovoj situaciji, na sreću, nitko nije izgubio život, no kako to već biva u Hrvatskoj, dan nakon talačke krize doznalo se da je žena već imala problema s nasilnim partnerom. On je imao zabranu približavanja bivšoj partnerici koja nije ni znala da je izašao iz istražnog zatvora uoči Božića, jer je policija nije obavijestila. Već je proživjela sličnu situaciju s njim prije dva tjedna kada je također zarobio nju i djecu u stanu - tada je uspjela pobjeći i pozvati policiju, a prekjučer ga je vidjela u podrumu zgrade i obavijestila policiju. Obitelj je poznata i centru za socijalnu skrb.

Reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović poslala je upit policiji da objasne što su poduzimali u vezi toga i jesu li trebali obavijestiti ženu da je nasilnik pušten iz zatvora. Odgovor policije prenosimo u cijelosti:

"Vezano uz Vaš upit, prije svega skrećemo pažnju da se radi o kažnjivim radnjama iz domene kaznenopravne zaštite djece i obitelji te bi iznošenje detalja vezano uz postupanja, unatoč interesu javnosti, bilo suprotno zaštiti prava i dobrobiti djeteta, čiju privatnost smo dužni štititi i poduzimati mjere zaštite digniteta žrtve.

Nadalje Vas obavještavamo kako su policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli kriminalističko istraživanje u svezi događaja kojeg navodite, o čemu je danas objavljeno priopćenje: Osim za protupravno oduzimanje slobode osumnjičen za još dva kaznena djela.

Izuzev navedenog u samom priopćenju, smatramo važnim napomenuti kako Policijska uprava zagrebačka nije zaprimila Rješenje o ukidanju istražnog zatvora u prosincu 2021. godine. Možemo Vas izvijestiti kako su policijski službenici postupali u skladu s zakonom te su svaki put po saznanju o kršenju mjera opreza pružili intervencije zaštite žrtve, dok su protiv osumnjičenog podnijeli pismena nadležnim državnim odvjetništvima. Također je o svemu obaviješten i nadležni centar za socijalnu skrb", odgovorili su iz policije.