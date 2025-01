Hrpu ilegalnog oružja pronašla je policija u pretresu kuće na području Zagreba. Na podužoj listi oduzetog našle su se eksplozivne tvari, ali i ručno izrađeni pištolji. Vlasnik je sada iza rešetaka. Velik ulov policije skrivao se na području Novog Zagreba.

Istražitelje su tragovi odveli na vrata 59-godišnjaka koji je u kući imao čitav arsenal oružja – puške, pištolje, streljivo, čak i trotilske metke

"To je vrlo snažni eksploziv koji se masovno koristi u bombama, raketama, granatama i tako dalje i vidim da je kod čovjeka je nađen kilogram, 5 tih metaka po 200g znači kilogram eksploziva", rekao je sudski vještak za oružje i balistiku Rade Stojadinović.

Našli su i četiri metra sporogorećeg štapina - sredstva pomoću kojeg se pali taj eksploziv. Na listi oduzetog još su prigušivači, cijevi za puške, ručno izrađeni pištolji, signalne rakete...

"U ovom konkretnom slučaju, ja mislim da je to nekakav čudak, nekakav sakupljač, jednostavno on to voli. Jer ovo oružje što je nađeno kod njega, to nije oružje za daljnju prodaju, za šverc nekakav", dodao je Stojadinović.

59-godišnjak je sada u pritvoru, a sumnjiči ga se za kazneno djelo posjedovanja, izrade i nabave oružja i eksplozivnih tvari. Maksimalna kazna za to je pet godina zatvora.

"Ilegalno, to je, mafija čista, ne vidim tu kraja više", rekao je Željko iz Zagreba.

"Na crnom tržištu se svašta nađe ha ha, što valja i ne valja. A šta da drugo kažem, ja ne volim oružje to mi je zadnje što bi imao, to mi je uhh", rekao je Matija iz Zagreba.

"Mislim da smo zemlja budala", dodala je Vesna iz Zagreba.

Kroz kampanju Manje oružja, manje tragedija, građani su prošle godine predali policiji: 697 komada vatrenog oružja, više od 3300 minsko-eksplozivnih sredstava, oko 218 tisuća komada raznog streljiva, ali i 197 kilograma eksploziva.

Policija uz kampanju od 2007. podsjeća da se oružje može predati bez ikakvih sankcija.

