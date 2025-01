Nisu meci iz pištolja viđeni na skandaloznoj snimci jedini meci koje je ispalio bivši potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede. Osim iz pištolja, Josip Dabro je pucao i na otvorenom - iz kalašnjikova.



Dabru sada ozbiljno kompromitiraju nove snimke koje ima tužiteljstvo. Da pucaju iz automatskog oružja - dao je i djeci.

No, za dugu cijev Dabro nije smio i nema dozvolu, objašnjava stručnjak za vatreno oružje Rade Stojadinović. "Ako je zaista Dabro imao to oružje onda je ono bilo apsolutno ilegalno! Nije ga smio imati ne samo on, nego nitko tko nije službena osoba - dakle, vojnik ili policajac. Apsolutno je zabranjeno za posjedovanje bilo kome, to je klasično vojno i policijsko oružje".

Odakle mu i je li njegovo - Dabro ni na to, ali ni na niz drugih pitanja - u srijedu nije odgovorio. Dnevniku Nove TV potvrđeno je da je oko toga ispitan.

Dao je iskaz. Ali o razgovoru s Dabrom i snimkama na kojima puca s dvojicom dječaka, i k tome maloljetnicima, nadležno tužiteljstvo koje provodi izvide - zakopčano!



"S obzirom da je sukladno zakonskim odredbama postupanje tijekom izvida tajno, nismo u mogućnosti iznositi dodatne okolnosti. O utvrđenom, odnosno, daljnjim odlukama, javnost će biti pravovremeno obaviještena", poručili su iz Županijskog državnog odvjetništva u Vukovaru.



Za dva pištolja koja su pronađena u pretresu Dabro je rekao da ima dozvolu. Ne i da ih koristi gdje on misli da može. No, iz policije nema službene potvrde o tome jesu li pronašli i kalašnjikov i znaju li uopće gdje je.

Nakon prvog otkrića nije bio rječit. Na pitanje novinara smatra li da je normalno da potpredsjednik Vlade uzme pištolj i puca - Dabro je samo šutio.



Zbog novih snimki pucnjave kojima je u opasnost doveo ljude i imovinu - prijeti mu kaznena prijava, ne samo zato što je pucao, već i na to poticao druge. A za to se izriče kazna i do 6 godina zatvora.

Pročitajte i ovo Neslužbeno potvrđeno Dnevniku Nove TV Dabru provjeravaju i zbog snimki na kojima puca iz automatskog oružja: Uz Dabru na snimci su i djeca

Pročitajte i ovo pucanje iz oružja DORH se oglasio o slučaju Dabro